Rugby Alto Vicentino: doposcuola per bambini/e e ragazzi/e

Il Rugby Alto Vicentino è entusiasta di annunciare la collaborazione con Junior Camp per offrire un DOPOSCUOLA eccezionale per i giovani della comunità di Schio e dintorni.

Questa iniziativa mira a fornire alle famiglie un servizio educativo di alta qualità, promuovendo la crescita personale e lo sviluppo di abilità e passioni nei loro figli.

Il doposcuola

Una delle caratteristiche distintive del nostro servizio è l’attenzione speciale alle esigenze dei bambini. Gli animatori, adeguatamente formati, lavoreranno in un ambiente accogliente e produttivo, garantendo un sostegno individuale per aiutare i ragazzi con i compiti e lo studio.

Inoltre, ci impegniamo a promuovere l’inclusione attraverso l’organizzazione di attività che coinvolgono e uniscono i partecipanti. La nostra metodologia di lavoro è basata su obiettivi specifici, che consentono ai bambini di sviluppare competenze e di apprendere in modo efficace.

Il nostro ambiente di apprendimento è concepito per essere sereno, creativo, coinvolgente e flessibile dal punto di vista didattico. Questo garantendo che i bambini si sentano a proprio agio mentre imparano e crescono.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, non esitate a contattare segreteria@juniorcamp.info. Siamo entusiasti di offrire questa opportunità educativa straordinaria per i giovani della nostra comunità.

Nicola Menegaldo – Consigliere del Rugby Alto Vicentino

“UN MODO DI VIVERE E CONDIVIDERE”

Il RUGBY ALTO VICENTINO nasce nel marzo del 2006 da un gruppo di compagni di squadra. Compagni che dagli anni ’70 ha raccolto un bagaglio di esperienze ampio in altre realtà del Veneto, militando in varie categorie, sino alla massima italiana, la serie A Elite. Il tutto, con la volontà di portare nel nostro territorio un’esperienza di vita e di sport “particolare” attraverso la dimensione rugbistica.

Il RAV conta su di un organico a supporto di tutte le categorie agonistiche. Partendo dal Mini rugby, passando per le juniores e la prima squadra, una realtà femminile e concludendo con le “vecchie” glorie, gli OLD. Conta inoltre sulla qualifica di scuola Federale di Rugby e vuole essere un punto di riferimento nel panorama rugbistico nazionale.

Quella dove siamo oggi è la nostra Casa, lo Stadio Rugby “Nelson Mandela”. Intitolato nel 2013 alla memoria di una persona che ha compreso quanto i valori del nostro sport potessero essere utili alla aggregazione ed evoluzione di un popolo, sono da sempre stati stimolo ed orizzonte del nostro progetto.

Ed è così importante il suo ricordo, che lo si vuole lasciare alle persone che ogni giorno passano per l’ingresso della nostra Casa.

La nostra Società si propone di:

Avvicinare allo sport del rugby, i bambini, i ragazzi, i giovani e gli adulti, per trasmettere i suoi forti valori educativi (che appartengono e contraddistinguono questo sport) al loro ambiente familiare e sociale, alle scuole e ai loro educatori, attraverso un approccio di accoglienza, condivisione e ampio confronto. Proporre una valida opportunità educativa attraverso la pratica di una attività sportiva che non è esclusivamente finalizzata al miglioramento delle qualità atletiche e tecniche, ma anche alla valorizzazione e allo sviluppo, nel tempo, di un uomo-atleta, seguendo le fasi evolutive del suo sviluppo psico-fisico, esercitando lo sport del rugby come gioco per allenare alla vita e per creare opportunità per il suo futuro. Creare un movimento continuativo, di ampia dimensione volto all’aggregazione e alla sensibilizzazione della cultura dello sport in generale e dei suoi intrinseci valori educativi, utilizzando come strumento di comunicazione, di testimonianza e di partecipazione la nostra palla ovale.

I valori che prefiggiamo di trasferire sono: spirito di squadra, coraggio, divertimento, autodisciplina, rispetto reciproco, lealtà, altruismo

Estratto dal Codice Etico Societario