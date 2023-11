Enpa Thiene Schio cerca famiglia per Leus

Leus è un cane maschio ed è di una bellezza che lascia senza fiato!!!! Un cucciolotto di meno di un anno, taglia medio contenuta. E’ stato abbandonato in strada, aveva molta paura ma ora ha cominciato a fidarsi dei volontari Enpa. È un giocherellone, soprattutto con i bambini, molto buono e intelligente, impara tutto subito.

Nel suo cuore c’è un grandissimo desiderio di avere finalmente una vera famiglia, delle persone che sappiano farli trovare quella felicità che aspetta da tanto tempo.

Le foto di Leus sono belle, ma se venite a trovarlo vedrete quanto è spettacolare.

Vi chiediamo aiuto

Non saremo tranquilli finché non avremo trovato una casa anche per Leus.

Grazie a chiunque possa aiutarci.

Per informazioni 347 2796801 sms WhatsApp

ENPA Thiene Schio

