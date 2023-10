La pallacanestro Vicenza va a Lumezzane per invertire la tendenza

Basket Serie B Nazionale – La pallacanestro Civitus Vicenza, per la sesta giornata è attesa dalla trasferta di Lumezzane. Palla a due domani alle 18. Arbitreranno Suriano e Turello di Torino.

E’ una sfida delicatissima, un altro scontro vitale per il riscatto che si chiede a gran voce ad un quintetto berico, costretto a leccarsi le ferite dopo il sanguinoso stop rimediato in casa con Taranto, diretta concorrente nella corsa verso il traguardo della salvezza. Inaspettatamente in quello che era considerato il vero inizio del campionato , dopo i primi quattro turni, nei quali si erano incrociate le corazzate del girone, è arrivata una pericolosa battuta a vuoto interna, che, nonostante il campionato sia ancora lunghissimo, relega i biancorossi sul gradino più basso della classifica assieme ad altri quattro quintetti. Alla luce del quarto stop consecutivo, coach Cilio predica calma , pur riconoscendo che l’auspicata chimica di squadra ancora non c’è.

E’ un fatto che la Civitus, apparsa piuttosto fuori condizione anche contro i rossoblù pugliesi, subisca troppi punti e incontri molte difficoltà a fare canestro. Contro Taranto le percentuali dei tentativi dalla grande distanza sono state a dir poco irrisorie. Troppo spesso in questo scorcio iniziale di campionato la squadra si è ritrovata sotto di 15 punti già a metà del secondo periodo, sbandando paurosamente e senza più raccapezzarsi. Come anche dobbiamo notare che gli uomini presi in estate per potenziare il roster, al momento non incidono come molti si sarebbero aspettati.

C’è tutta una serie di problemi da superare, per evitare che la strada si metta realmente in salita. Riassaporare quanto prima il gusto della vittoria è fondamentale non solo per la classifica ma anche per l’autostima. Bene sottolineare inoltre che domani inizia un trittico di gare in sette giorni, in virtù del turno infrasettimanale del primo novembre.

LUX ARM LUMEZZANE

Al palaLumenergia sarà una domenica molto particolare. I ragazzi di casa, affidati ad uno psicologo per superare il dolore e lo shock per la scomparsa improvvisa del loro compagno Samuel Dilas, torneranno a vestire canotta e pantaloncini dopo quasi venti giorni, per effetto dei due rinvii ovviamente chiesti a causa del dramma che li ha colpiti. Il team bresciano ha giocato quindi sinora tre partite con due vittorie e una sconfitta e proverà a fornire un grande match da dedicare a Samuel.

Certo, nonostante la volontà, non è facile calarsi in un impegno agonistico di questo livello con un lutto così vicino nel tempo e straziante. Lumezzane è stata ripescata in estate in serie B nazionale dopo aver perso il play-in a maggio, proprio con Vicenza, nonostante il vantaggio del fattore campo. Un’autentica mini epopea fra veneti e lombardi nella passata stagione con 6 infuocati duelli (due in regular season e appunto i quattro della post season), per aggiudicarsi il posto in B1, arpionato con merito da Vicenza.

E ci ricordiamo tutti di quante emozioni si siano vissute. Anche Dilas era sul parquet, sempre fra i migliori grazie al suo talento. Confermati da Lume in estate Mastrangelo e Maresca , sono poi arrivati rinforzi quali Di Meco , Vecerina e Leone. Ingaggiato anche Trey Niemi che nella serie A finlandese viaggiava a 16 di media. Roster completato con Biancotto e il 2005 Cecchi. In panchina c’è coach Saputo.

Radiocronaca diretta del match sulla pagina facebook Riccardo radiocronache pallacanestro (per accedere alla quale è sufficiente chiedere l’amicizia se non si è già tra i contatti).

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

Articolo precedente: La pallacanestro Vicenza scivola in casa con Taranto