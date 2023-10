Teatro + Thiene con: Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo

Al via la nuova proposta teatrale + Thiene con il primo dei tre spettacoli in cartellone, in programma domenica 5 Novembre 2023 alle 20.45, quando il sipario del Teatro Comunale di Thiene (VI) si aprirà su Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo portato in scena da Elio e le Storie Tese, diretti da Giorgio Gallione.

Trama

Sarà un pittoresco viaggio musicale nel repertorio di Elio e le Storie Tese. Una radiografia folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023 dove ironia, incursioni surreali e filosofia assurda disegnano un bel paese italiota grottesco e contemporaneo. Canzoni, monologhi, scherzi musicali, performance strumentali virtuosistiche e demenziali, come è nello stile mitico e identitario del gruppo. Grande capacità musicale e talento compositivo al servizio di un racconto deflagrato e sempre sorprendente. Racconto dove metodo e follia, genio e sregolatezza incrociano continuamente strade e ispirazioni. Sarà un concerto teatrale senza un attimo di tregua, dove lo sguardo dissacrante e giocoso di Elio e le Storie Tese genera comicità e paradosso.

Il commento del sindaco Michelusi

“La rassegna nasce da una intuizione maturata in questi ultimi mesi – spiega il Sindaco, Giampi Michelusi – con l’obiettivo di proporre una tipologia di spettacoli eterogenea non consueta per il Teatro Comunale. Credo ci siamo riusciti e continueremo a cercare modi creativi per offrire al nostro pubblico un’ampia gamma di esperienze artistiche coinvolgenti”.

Ludovica Sartore

“Lo spettacolo ha già registrato il sold out – è il commento dell’Assessora alle Politiche Culturali, Ludovica Sartore -. Ed è un’ottima partenza per questa nuova proposta che intende ampliare ancora di più l’offerta teatrale esistente intercettando una platea ancor più vasta di pubblico”.

Il prossimo appuntamento è domenica 12 Novembre 2023 alle 18.00 con Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato di e con Marco Goldin.

La rassegna è realizzata con il sostegno di BCC Verona e Vicenza – Gruppo BCC ICCREA e Ceccato Automobili.

Info e vendita biglietti:

Ufficio Cultura negli orari di apertura al pubblico, piazza A. Ferrarin 1, tel. 0445-804.745-746, teatro@comune.thiene.vi.it, IAT Thiene e la Pedemontana Vicentina, piazzetta Rossi, 17 tel. 0445-804.837, info@visitpedemontana.com.

La vendita al botteghino è possibile da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per l’acquisto on line vivaticket.com.

Thiene, 27 ottobre 2023

