Sabato 28 ottobre l’incontro amichevole di calcio tra la squadra dei primi cittadini e quella dell’associazione dell’ex magistrato Gherardo Colombo per diffondere il valore delle regole – Nazionale Italiana Sindaci sfida Sulleregole Football Team

Tra i giocatori anche Damiano Tommasi, Giacomo Possamai e Beniamino Vignola

LA CULTURA DELLA LEGALITÀ SCENDE IN CAMPO A VICENZA

Un incontro di formazione e un’amichevole di calcio per diffondere la cultura delle regole e della legalità. Sabato 28 Ottobre al Liceo Pigafetta a partire dalle 8.15, si terrà l’evento intitolato «Regoliamoci! Il valore delle regole nella scuola, nello sport, nella società». Parteciperanno gli studenti, i rappresentanti dell’Associazione Sulle regole, ideata dall’ex magistrato Gherardo Colombo, i sindaci, tra cui Damiano Tommasi (primo cittadino di Verona) e Giacomo Possamai (primo cittadino di Vicenza).

Introdurranno i lavori Anna Rossato, Presidente dell’Associazione Sulle Regole e Giacomo Bez Consigliere Comunale della città di Vicenza e docente di Scienze motorie che ha contribuito ad organizzare l’iniziativa.

Più tardi, dalle ore 11.00, la Nazionale Italiana Sindaci e il Sulleregole Football Team scenderanno in campo al centro sportivo del Real Vicenza in Via Cavalieri di Vittorio Veneto 64, per una sfida amichevole.

L’associazione nazionale Sulleregole

è nata con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità nelle scuole ed esattamente un anno fa ha dato vita a un vero e proprio progetto sportivo, il Sulleregole football team, che dopo aver disputato diversi incontri tra cui quello d’esordio con la Nazionale Italiana Magistrati ora si troverà a condividere il terreno di gioco con la rappresentativa dei sindaci capitanata dal primo cittadino di Verona ed ex Azzurro di calcio Damiano Tommasi (accanto all’ex campione della Nazionale e della Roma anche il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai).

La squadra è una formazione inclusiva in quanto composta da maschi e femmine, persone di diverse età e professionalità, tutte unite dalla condivisione dei principi fondanti dell’Associazione, tra cui il valore delle regole come base su cui edificare una società più equa e che dia dignità alla persona.

Tra gli undici che abitualmente vestono la casacca bianca anche ex campioni del calcio professionistico come l’ex Azzurro Damiano Tommasi (a Vicenza però, per una volta, impegnato nella squadra rivale dei sindaci) Beniamino Vignola che con la Juventus vinse la Coppa delle Coppe e la Coppa dei Campioni, e Fabiano Ballarin, storico difensore del Venezia di Novellino in serie A.

L’ingresso al campo sportivo del Real Vicenza è gratuito.

VICENZA, 27 ottobre 2023

Fonte Lies – Laboratorio dell’inchiesta economica e sociale Aps