Marostica: eventi culturali novembre 2023

4 NOVEMBRE sabato

CONVEGNO PROSPERO ALPINI E LA SCUOLA MEDICA PADOVANA a 470 dalla nascita

L’importante simposio riprende il primo che è stato fatto nel 1963, per poi ripercorrere i convegni del 1983, del 2003 e del 2016

Sala Consiliare – Castello Inferiore

DALLE ORE 9.00 ALLE 19.00

a cura del Gruppo Filatelico Marosticense

4-12 NOVEMBRE

MOSTRA DI REPERTI, FOTO E DOCUMENTI DELLA GRANDE GUERRA

Per ricordare il 20° anno di fondazione dell’Associazione Ricercatori e Amici della Storia

Sale espositive Castello Inferiore

INAUGURAZIONE SABATO 4 NOVEMBRE ORE 11.30

a cura dell’Associazione ricercatori e amici della Storia

Orari di apertura:

Festivi/prefestivi: 10.00-12.00/15.00-18.00

Feriali: 15.00-18.00

5 NOVEMBRE domenica

AUTUNNO MUSICALE

43^ Edizione

Viaggio a Venezia

Chiesa di Santa Maria Assunta

ORE 16.00

a cura de Vox l’Arte de’ Sonadori

7 NOVEMBRE martedì

SEMINARI DI STORIA DELL’ARTE

Il ritratto nella storia dell’arte

Prof. Francesco Fabris, Storico dell’Arte

Chiesetta San Marco

ORE 18.00

12 NOVEMBRE domenica

PRESENTAZIONE DEL LIBRO AMAZZONIA. UNA VITA NEL CUORE DELLA FORESTA

di Emanuela Evangelista

Presidente di Amazzonia Onlus

Chiesetta San Marco

ORE 17.00

14 NOVEMBRE martedì

SEMINARI DI STORIA DELL’ARTE

Palladio

Luca Trevisan, Storico dell’Arte

Chiesetta San Marco

ORE 18.00

15 NOVEMBRE mercoledì

CORSO DI SCACCHI PER BAMBINI E RAGAZZI DA 6 A 15 ANNI

Insegnanti: Sergio Bonollo – Giovanni Munaretto

GRATUITO SU PRENOTAZIONE

Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni

ORE dalle 17.15 alle 18.15

18 NOVEMBRE sabato

LETTURE IN BIBLIOTECA

Lettura del libro “Un mare di parole”

per bambini da 5 a 10 anni, ingresso libero

Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni

ORE 10.30

PRESENTAZIONE DEL LIBRO: CENTENARIO DELLA PRIMA PARTITA A SCACCHI DEL 1923

Antologia e sviluppo, Cronologia degli anni ’50, riflessioni e articoli vari

Giorgio Bonotto, Presidente Circolo Sacchistico – Andrea Marchini, Roberto Xausa, Stefano Zulian

Palazzo del Doglione

ORE 17.00

Per info: Ass.Pro Marostica 0424 72127

21 NOVEMBRE martedì

SEMINARI DI STORIA DELL’ARTE

Le pittoresse: donne artiste

Prof.ssa Liliana Contin

Chiesetta San Marco

ORE 18.00

24 NOVEMBRE venerdì

DONNE IN GUERRA, DONNE CONTRO LA GUERRA – CONFERENZA

In occasione della conferenza saranno presentati gli atti del covegno “Arpalice Cuman Pertile protagonista del novecento”

Relatori Liliana Contin e Antonio Giusepe Muraro

Chiesetta San Marco

ORE 20.30

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA PER L’INFANZIA ARPALICE CUMAN PERTILE – MAROSTICA CITTA’ DI FIABE

Sala multimediale Opificio

ORE 16.00

25 NOVEMBRE sabato

LETTURE IN BIBLIOTECA

Lettura del libro “Sogni d’acqua”

per bambini da 5 a 8 anni, ingresso libero

Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni

ORE 10.30

INAUGURAZIONE MOSTRA

ARPALICE FRA TEATRO E MUSICA

In collaborazione con MUSLI (Museo della Scuola e del Libro per l’infanzia) e Fondazione Tancredi Barolo di Torino

Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni e Torre del Giardino

ORE 18.00

26 NOVEMBRE domenica

AUTUNNO MUSICALE

Concerto per pianoforte e orchestra

Orchestra DoLaMiTi

Chiesa di Santa Maria Assunta

ORE 16.00

in collaborazione con Accademia del caffè Prospero Alpini e Centro Studi Prospero Alpini

28 NOVEMBRE martedì

SEMINARI DI STORIA DELL’ARTE

Musei come accademie di pensieri

Prof. Mario Guderzo, Storico dell’Arte

Chiesetta di San Marco

ORE 18.00

Mostre in programma – eventi

DAL 25 NOVEMBRE 2023 AL 7 GENNAIO 2024

ARPALICE FRA TEATRO E MUSICA

Mostra organizzata in occasione della 31° Premio Nazionale di Letteratura per l’infanzia Arpalice Cuman Pertile in collaborazione con MUSLI (Museo della Scuola e del Libro per l’infanzia) e Fondazione Tancredi Barolo di Torino

Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni e Torre del Giardino

Orari di apertura 9.00-12.30 /14.00-18.30

chiuso la domenica

ingresso libero

DAL 1 SETTEMBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2024

MAROSTICA PARTITA DA 100 ANNI

a cura di Associazione Pro Marostica

Orari di apertura 09:00-13:00 / 14:30-18:30

(ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

Sale superiori del Castello Inferiore

info Associazione Pro Marostica

0424 72127 – info@marosticascacchi.it

