Caldogno: concorso per gli studenti “Donne: Vita e Libertà”

Al via il 2 novembre – Gli elaborati si potranno inviare fino al 14 novembre, saranno esposti dal 19 al 26 – Caldogno

Proseguono le iniziative dell’Autunno Rosa del Comune di Caldogno, che per il mese di novembre saranno centrate sul tema del contrasto alla violenza e alla discriminazione di genere, in preparazione alla giornata internazionale del 25 novembre.

“Donne: Vita e Libertà”

Per promuovere la sensibilizzazione e la riflessione su questo argomento, soprattutto tra i più giovani, l’Assessorato e la Commissione Pari Opportunità hanno organizzato il concorso e la mostra “Donne: Vita e Libertà”, coinvolgendo specificamente gli studenti delle scuole medie e superiori.

Singoli e gruppi potranno inviare dal 2 al 14 novembre un elaborato visivo (manifesto, vignetta, disegno o fotografia) che metta in evidenza uno stereotipo, un pregiudizio o un comportamento che sottende una forma di violenza contro le donne e che contraddice il concetto di parità e rispetto reciproco.

Le opere dovranno essere consegnate all’Ufficio Segreteria del Comune, corredate dall’apposita domanda di partecipazione, scaricabile dal sito del Comune.

Rita Franco

«È assolutamente necessario che il messaggio giunga a tutti i nostri concittadini ma, in quanto docente, è di primaria importanza per me che si inizi già a sensibilizzare sul tema i nostri ragazzi, che saranno gli adulti del futuro», sottolinea l’assessore alle Pari Opportunità Rita Franco.

Tutte le opere prodotte saranno esposte sotto le barchesse di Villa Caldogno nella settimana dal 19 al 26 novembre. La cerimonia di premiazione è prevista nella giornata di domenica 26.

Caldogno – 27 ottobre 2023

Francesco Guiotto Ufficio Stampa Comune di Caldogno