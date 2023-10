Bassano del Grappa: lavori di asfaltatura e modifiche alla viabilità

Sono in programma in questi giorni a Bassano del Grappa (VI) nuovi interventi di asfaltatura, che saranno portati a termine compatibilmente con le condizioni climatiche.

Si parte da viale De Gasperi, nel tratto compreso tra via del Cristo e strada Cartigliana, nella sola direzione di marcia nord-sud. Seguiranno le asfaltature di via del Cristo, tra la rotatoria con viale De Gasperi e via Ognissanti, e del parcheggio nel controviale De Gasperi, nel tratto compreso tra piazzale Cadorna e l’ex ufficio dei Monopoli di Stato. Nei tratti interessati, e nel solo periodo di esecuzione degli interventi, sono previsti restringimenti di carreggiata.

Sempre in occasione di lavori di asfaltatura, è istituito il senso unico alternato di circolazione temporaneo e in orario notturno in viale Vicenza, nel tratto compreso tra via Col di Grado ed il confine comunale con Marostica, nel periodo compreso tra il 30 ottobre e il 4 novembre, e il 6 e il 18 novembre, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori.

Bassano del Grappa, 27 ottobre 2023

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Servizi di Staff – Ufficio Stampa

