A Vicenza un corso sull’affido con tre incontri online

Corso sull’affido, tre incontri online tra novembre e dicembre

Cosa vuol dire prendere in affido un minore? Chi può farlo? Con quali supporti? Se ne parlerà al corso organizzato in modalità online dal Centro per l’affido e la solidarietà familiare del Comitato dei sindaci del “Distretto Est” dell’Aulss 8 Berica, che vede come ente gestore l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Vicenza.

Gli appuntamenti sono tre: lunedì 20 e 27 novembre e 4 dicembre dalle 19 alle 20.30.

Per partecipare al corso sull’affido è necessario iscriversi, contattando il Centro per l’affido e la solidarietà familiare al numero 0444222548-49 o via email a servizioaffidi@comune.vicenza.it.

In cosa consiste l’affido

L’affido consiste nell’accoglienza temporanea nella propria casa di un bambino o un ragazzo offrendogli un ambiente familiare per crescere, nella prospettiva di un rientro dai genitori. L’intervento è finalizzato a supportare la famiglia di origine nel superare le proprie difficoltà. Ma anche ad offrire al minore un ambiente idoneo rispetto alle cure fisiche, educative e affettive di cui necessita. Il nucleo affidatario può essere costituito da coppie, con o senza figli, sposate o conviventi. Oppure anche da persone singole, senza vincoli di età rispetto al bambino o ragazzo affidatario.

Vicenza, 27 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa