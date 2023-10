Tg Politico Parlamentare, Meloni su Israele, sindaci, scioperi, Fdl

In questa edizione si parla di: Meloni su Israele, sindaci contro i tagli, scioperi contro la manovra, FdI lancia Miss Italia

Israele, Meloni: per sconfiggere Hamas dare piu’ peso ad ANP

Sconfiggere Hamas per dare maggiore peso all’Autorità nazionale palestinese. E’ la strategia che Giorgia Meloni porta al Consiglio europeo. “Hamas con la causa palestinese non c’entra niente”, insiste la premier, che apprezza “l’unità di intenti” europea “sulla necessità di avviare una de-escalation. Io penso- sottolinea Meloni da Bruxelles- che l’Unione europea possa giocare un ruolo importante in questa fase”. L’obiettivo da perseguire, spiega, è dare più importanza all’Anp: “Credo che uno degli strumenti più efficaci per sconfiggere Hamas (Israele) sia dare concretezza e tempistica alla questione palestinese- dice Meloni- dare maggiore peso all’Autorità nazionale palestinese. Questo è un ruolo che l’Europa può giocare”.

Sindaci contro i tagli, Giorgetti: momento delicato

I sindaci chiedono al governo di ritirare i tagli in manovra previsti per gli enti locali. Ma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto in videocollegamento all’assemblea dell’Anci a Genova, lascia intendere che le risorse non ci sono. “Ho ben presente le difficoltà dei comuni- sottolinea Giorgetti- ma non si può ignorare il momento particolarmente delicato che il Paese sta affrontando”. Antonio Decaro, chiudendo la kermesse, lancia un appello alla premier Giorgia Meloni e ai ministri. Con questi tagli, dice, i sindaci non potranno garantire i servizi sociali e il welfare.

“Non vogliamo ingaggiare una battaglia con il governo- sostiene il leader dei primi cittadini- però una soluzione la dobbiamo trovare. Le nozze con i fichi secchi non le possiamo fare”.

CGIL e UIL in piazza contro la manovra

Cgil e Uil pronte allo sciopero senza la Cisl. I sindacati guidati da Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri mettono in campo una mobilitazione con manifestazioni e scioperi che coinvolgeranno tutti i settori contro la manovra del governo. Per la Cisl invece prevalgono le luci sulle ombre. Il segretario della Cgil Maurizio Landini sottolinea che la legge di bilancio “non è quello che serve al Paese, non solo non ci sono risposte sui salari ma peggiora il capitolo pensioni, su cui fa anche cassa”. Per la Cgil ci sono “tagli alla sanità inaccettabili e non c’è la riforma del fisco”. Intanto un’indagine del sindacato di Corso Italia e Fondazione Di Vittorio conferma che tra i lavoratori è forte la richiesta di aumento dei salari che è la priorità per il 68% degli intervistati. Alta anche la preoccupazione per la tenuta occupazionale, visto che il 68,6% dei lavoratori teme una riduzione del personale nella propria azienda.

FDI lancia Miss Italia: connubio vincente per il Made in Italy

Miss Italia come “connubio vincente per il made in Italy” fra bellezza, territori e manifattura a valore artigiano. Fratelli d’Italia promuove la manifestazione in programma dall’8 all’11 novembre a Salsomaggiore Terme, utile per promuovere un territorio ricco di storia e tradizione artigiana. Le imprese della moda saranno protagoniste con le tre finaliste in gara che indosseranno abiti di tre giovani sarte. “Miss Italia ha sempre ispirato musica e moda- dice il deputato Fabio Pietrella in una conferenza stampa a Montecitorio- è un insieme di valori che le persone vogliono veder richiamare”. Durante la gara saranno affrontati anche temi riguardanti la prevenzione primaria, i corretti stili di vita e la tutela della propria salute.

TG Politico del 26 ottobre 2023

Fonte: Agenzia DIRE