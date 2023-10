Monticello Conte Otto: teatro Roi, al via la stagione di prosa

La rassegna è organizzata dalla compagnia Astichello con il sostegno del Comune di Monticello Conte Otto – Al via la Stagione di prosa al Teatro Roi: sei spettacoli di scena dal 29 ottobre al 3 dicembre

Tutto pronto per un nuovo “Autunno a Teatro” al Roi di Monticello Conte Otto, dove da domenica 29 ottobre e fino a domenica 3 dicembre si susseguiranno sei appuntamenti di spettacolo, cinque dei quali nel segno della prosa e uno musicale. A organizzare il tutto è la compagnia di casa Astichello che, con il sostegno del Comune, ha elaborato un mix di commedie brillanti, grandi classici e sguardi sul contemporaneo.

“La presidentessa”

Sipario dunque domenica 29 ottobre con le risate in salsa francese de “La presidentessa”, spassosa commedia di Maurice Hennequin e Pierre Veber proposta con ironia e leggerezza dalla compagnia Soggetti Smarriti di Treviso, per la regia di Mariarosa Maniscalco. L’allestimento, che ha conquistato il premio per il miglior interprete all’ultima edizione del Festival «Marcello Mascherini», narra le tragicomiche vicende di un integerrimo giudice di provincia che si trova invischiato in una girandola di equivoci, con al centro un’intraprendente vedette.

“Non ti pago”

Un grande classico di Eduardo de Filippo per l’appuntamento di domenica 5 novembre. La compagnia La Pusterla Teatro di Monticello Conte Otto proporrà, per la regia di Marina Stocco, “Non ti pago”. Tra le commedie più celebri dell’autore napoletano, qui alle prese con una questione al limite del surreale. Un giovanotto ottiene una sostanziosa vincita al Lotto, giocando i numeri comunicatigli in sogno dal defunto padre del suo datore di lavoro, il quale, però, pretende che la somma gli venga consegnata in quanto la ritiene sua per… diritto di famiglia. Come se non bastasse, anche l’amore ci metto lo zampino.

“Tre sull’altalena”

Un classico contemporaneo domenica 12 novembre: “Tre sull’altalena” di Luigi Lunari. Firmato dal Teatro del Corvo di Padova con regia degli stessi interpreti. Vincitori nel 2023 del premio come migliori attori protagonisti al Festival nazionale Maschera d’Oro. Spunti surreali anche in questa commedia, che trasporta il pubblico in un misterioso appartamento. Forse la hall di un albergo, forse l’ingresso di una casa editrice o forse, ancora, la sala riunioni di un’azienda specializzata nel recupero di residuati bellici. È qui che si trovano un commendatore libertino, un insegnante e un ex militare, mentre “fuori” la città è deserta per un allarme. Ma che luogo è questo? Perché ciascuno di loro è convinto di essere in un luogo diverso da quello che vedono gli altri due? E soprattutto: perché sono qui?

“Una casa di pazzi”

Sorrisi e riflessione per lo spettacolo di scena domenica 19 novembre, proposto da La Moscheta di Colognola ai Colli, nel Veronese: “Una casa di pazzi”. Intenso e attualissimo testo di Roberto D’Alessandro, per la regia di Andrea Marchesini. Un uomo, in rotta con la moglie, vive nell’appartamento lasciatogli dal padre defunto, prendendosi cura, come promesso al genitore, del fratello disabile psichico. Le difficoltà della convivenza portano al limite il rapporto con la moglie, già logorato dai problemi economici. Come se non bastasse, un’esuberante vicina si innamora dell’uomo.

“A Magic Tribute”

Spazio alla musica domenica 26 novembre con “A Magic Tribute”, spettacolo che i Queen in Rock dedicano alla celebre band. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Grazia Deledda, permetterà di ripercorrere i tanti successi della formazione, che in Freddie Mercury ebbe non solo la voce e il frontman, ma una vera e propria icona che ancora oggi, a più di trent’anni dalla morte avvenuta nel 1991, continua a incantare generazioni di appassionati.

“La pillola tiramesù”

A chiudere la rassegna, come tradizione e a grande richiesta, sarà la stessa compagnia Astichello, in doppia replica sabato 2 e domenica 3 dicembre con “La pillola tiramesù”, spassosa commedia dialettale di Antonio Stefani per la regia di Aldo “Alvin” Zordan. Protagonista della storia è un avvocato vicentino che, sempre pronto a dare una mano ad amici e clienti affezionati, si ritrova al centro di un vortice di equivoci e situazioni imbarazzanti, a causa di “una certa pillolina” dai poteri afrodisiaci.

Gli spettacoli domenicali inizieranno alle 16.30, tranne l’appuntamento musicale del 26 novembre, che inizierà alle 17.30. Per lo spettacolo di sabato 2 dicembre sipario alle 20.45.

Biglietti a 8,50 euro, con ingresso libero per i giovani fino a 14 anni. Prenotazioni e prevendite dal martedì al sabato dalle 17 alle 19 al 333 2413381 (anche per informazioni) oppure la domenica due ore prima dello spettacolo. Informazioni anche su www.astichelloteatro.it.

Compagnia Astichello di Monticello Conte Otto