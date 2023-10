Vicenza: Concorso letterario Adolfo Giuriato, la premiazione

Il 26 ottobre alle 17 in sala Stucchi la premiazione del premio Giuriato

Giovedì 26 ottobre alle 17 nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino si terrà la cerimonia di premiazione del concorso letterario Adolfo Giuriato.

Il premio Giuriato è promosso dall’assessorato alla partecipazione del Comune in collaborazione con l’associazione Senza Frontiere. L’associazione ha sede al centro anziani Tecchio di viale San Lazzaro 112.

Nato nel 1994 nella circoscrizione 6 e dedicato al cantore della “Vicensa de sti ani”, il concorso viene organizzato da molti anni dal centro anziani “Sebastiano Tecchio” di San Lazzaro. L’obiettivo è di unire, nel segno della letteratura, anche dialettale, le generazioni vicentine.

Alla cerimonia presenzieranno l’assessore alla partecipazione Matteo Tosetto, i componenti della giuria presieduta da Mario Pavan e gli autori delle poesie pervenute.

Queste ultime, poesie in dialetto vicentino, poesie in italiano e prose, saranno raccolte in un libretto che sarà distribuito nella sede dell’Associazione Senza Frontiere (per informazioni contattare l’associazione info@senzafrontiere.org).

Vicenza, 23 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

IL POETA ADOLFO GIURIATO E LA SUA VICENZA