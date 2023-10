Racconto in musica con Sandro Cappelletto e il coro Coenobium Vocale – Schio, Teatro Civico: “Ti racconto Schubert”

Sarà il Teatro Civico di Schio

a fare da cornice al concerto “Ti racconto Schubert” in programma sabato 28 ottobre alle 20.45 con Sandro Cappelletto e il coro Coenobium Vocale diretto da Maria Dal Bianco. Sarà un dialogo in musica sulla vita e le opere del grande compositore romantico viennese che trae spunto dal libro “Da straniero inizio il cammino – Schubert l’ultimo anno”, scritto da Cappelletto, giornalista, critico musicale e conduttore radiofonico di RAI Radio 3.

Il racconto musicale è incentrato sulla figura del grande compositore austriaco del periodo romantico che scompare nel 1828 a soli trentuno anni, lasciando una vastissima produzione di opere, iniziata ancora nella sua adolescenza.

L’autore racconta in prima persona la figura del musicista che ha segnato, nell’intensità del breve volgere della sua vita, la storia musicale e culturale europea. In particolare, l’attenzione si rivolge alla musica vocale maschile di Franz Schubert: un ricco e straordinario patrimonio incentrato sulla nuova poetica romantica di fine Settecento, nell’invenzione di numerosi temi e motivi come la natura, la notte, l’acqua che diventano metafora e specchio della spiritualità umana.

L’intervento di Cappelletto

si svilupperà in forma strettamente interconnessa con la proposta musicale che prevede brani per sole voci, brani corali con accompagnamento di pianoforte, composizioni per coro e ottoni, lied per baritono, soprano e pianoforte, alcuni dei quali, anche per la notevole complessità esecutiva, di raro ascolto.

Assieme a Cappelletto si esibiranno

Maria Parolini (soprano),

Loris Bertolo e Alberto Spadarotto (baritoni),

Marco Regosa (primo corno),

Roberto Micheli (secondo corno),

Maria Pea (terzo corno),

Stefano Bioni (euphonium)

Francesco Grotto (pianoforte).

Il concerto è inserito nella programmazione promossa dal bando cultura del Comune di Schio.

Schio 23 ottobre

Fonte Lorenza Zago Ufficio Stampa – Schio