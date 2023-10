Montecchio Maggiore: incontri di orientamento “SCEGLIaMO”

Dal 26 ottobre al 6 dicembre 2023 Progetto Giovani Montecchio Maggiore proporrà ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado del territorio un evento dedicato alla scelta della scuola superiore dal titolo “SCEGLIaMO”.

Si tratta di una serie di appuntamenti informativi con i referenti dell’orientamento delle scuole superiori della vallata dell’Agno, Arzignano, Chiampo, Lonigo e della città di Vicenza rivolti agli studenti di terza media che si apprestano alla scelta.

L’evento si aprirà

con una serata dedicata ai genitori dal titolo “La scelta come opportunità di crescita” per acquisire informazioni e strumenti utili a supportare i figli nella scelta della scuola superiore, condotto da Stefania Fiori, orientatrice scolastico-professionale di Studio Progetto Cooperativa Sociale. L’incontro si terrà giovedì 26 ottobre 2023 alle ore 20.30 presso la Sala Civica in Corte delle Filande 4 a Montecchio Maggiore e sarà ad accesso libero.

A partire da lunedì 6 novembre fino al lunedì 4 dicembre 2023 è stato organizzato un calendario di incontri che si terranno nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì in cui due scuole superiori presenteranno la propria offerta formativa e incontreranno i ragazzi. Gli incontri inizieranno rispettivamente alle 15.00 e alle 17.00 e si svolgeranno presso la sede di Progetto Giovani in Piazza San Paolo 2/A adAlte di Montecchio Maggiore.

Qualora la richiesta di partecipazione dovesse eccedere la capienza delle nostre sale, l’appuntamento verrà spostato in una sala più grande previa comunicazione. L’iscrizione è obbligatoria tramite messaggio WhatsApp al numero 335 329755 indicando nome, cognome, scuola di provenienza e incontro/i a cui si vuole partecipare.

Di seguito il calendario degli incontri:

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 15.00-16.30 | IIS G.G. TRISSINO – Valdagno

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 17.00-18.30 | LICEO SCIENTIFICO P. LIOY – Vicenza

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 15.00-16.30 | IIS S. CECCATO – Montecchio Maggiore

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 17.00-18.30 | LICEO STATALE A. PIGAFETTA – Vicenza

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 15.00-16.30 | SFP DIEFFE – Lonigo

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 17.00-18.30 | IPSS B. MONTAGNA – Vicenza

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 15.00-16.30 | IIS A. CANOVA – Vicenza

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 17.00-18.30 | ENAIP VENETO SFP – Vicenza

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 15.00-16.30 | IPSSAR P. ARTUSI – Recoaro Terme

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 17.00-18.30 | SFP SAN GAETANO – Vicenza

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 15.00-16.30 | ASSOCIAZIONE VICTORY TNG – Vicenza

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 17.00-18.30 | ENGIM – SFP PATRONATO LEONE XIII – Vicenza

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 15.00-16.30 | IIS A. DA SCHIO – Vicenza

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 17.00-18.30 | SFP G. FONTANA – Chiampo

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 15.00-16.30 | ITTE G. GALILEI – Arzignano

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 17.00-18.30 | LICEO SCIENTIFICO G.B. QUADRI – Vicenza

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 15.00-16.30 | ITAC A. TRENTIN – Lonigo

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 17.00-18.30 | GOLD ACADEMY VICENZA 1858 – Vicenza

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE 15.00-16.30 | LICEO L. DA VINCI – Arzignano

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE 17.00-18.30 | SFP L. PAVONI – Lonigo

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 15.00-16.30 | IPSIA F. LAMPERTICO – Vicenza

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 17.00-18.30 | SFP FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTÙ – Trissino

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 15.00-16.30 | IIS MARZOTTO-LUZZATTI – Valdagno

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 17.00-18.30 | SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA A. PALLADIO – Vicenza

LUNEDÌ 4 DICEMBRE 15.00-16.30 | ITE G. PIOVENE – Vicenza

L’evento SCEGLIaMO

si concluderà con un incontro dedicato a ragazzi e ragazze con imprenditori e liberi professionisti per conoscere da vicino alcune professioni e parlare dei propri sogni per il futuro. L’appuntamento “Incontra le professioni con Business Voice” si terrà mercoledì 6 dicembre 2023 alle ore 16.00 sempre presso la sede di Progetto Giovani in Piazza San Paolo 2/A adAlte di Montecchio Maggiore previa iscrizione tramite messaggio WhatsApp al numero 335 329755 indicando nome, cognome, scuola di provenienza e incontro a cui si vuole partecipare.

