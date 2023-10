Biblioteca La Vigna: pubblicato avviso per la nomina collaboratore

Vicenza: pubblicato l’avviso per la designazione di un membro del consiglio di amministrazione della Biblioteca La Vigna

Candidature entro le 12 del 30 ottobre

Il sindaco di Vicenza deve nominare un membro del consiglio di amministrazione del Centro di cultura e civiltà contadina – Biblioteca internazionale La Vigna.

Gli interessati devono presentare la propria candidatura entro le 12 del 30 ottobre tramite Pec all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it.

Documenti necessari per candidarsi

Per candidarsi è necessario mandare il curriculum vitae, in cui indicare esperienze, competenze e conoscenze di cui si dispongono. La candidatura va corredata con una dichiarazione di adesione alle linee programmatiche di mandato approvate dal consiglio comunale. E una dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge, dallo statuto comunale e dallo statuto dell’ente.

Vanno elencati gli incarichi che si ricoprono o che si sono ricoperti nei due anni precedenti la data di presentazione della candidatura, anche nel caso siano cessati. Infine, il candidato dovrà dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione e citare le eventuali condanne subite per reati commessi contro la pubblica amministrazione. Se la candidatura è sottoscritta in modalità autografa, è necessario inviare la copia del documento di identità.

L’amministrazione si riserva la facoltà di valutare anche soggetti diversi rispetto alle candidature presentate.

Per ulteriori informazioni consultare l’avviso nel sito del Comune: https://www.comune.vicenza.it/albo3/nomine.php/356781

Vicenza, 23 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa