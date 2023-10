Aperto fino al 28 ottobre il bando 2023 – Bassano: benessere in acqua, contributo economico ai cittadini

Anche quest’anno il Comune di Bassano del Grappa assegna un contributo economico ai cittadini bassanesi, aventi i requisiti, che desiderino frequentare un’attività natatoria presso l’impianto sportivo comunale “Aquapolis”.

In particolare,

l’Amministrazione comunale, con il progetto “Il Benessere in acqua”, intende sostenere e incentivare la frequenza a specifiche attività natatorie da parte di particolari categorie di soggetti da considerarsi più fragili rispetto ad altri, sia da un punto di vista fisiologico che psicologico, al fine di sostenerne un corretto sviluppo psico-fisico.

“Abbiamo stanziato 70.000 euro per permettere ai bassanesi, in particolare ai più fragili, di frequentare la piscina comunale svolgendo attività che migliorano la loro forma fisica, ma che non sono trascurabili dal punto di vista psicologico, oltre che per consentire agli alunni che frequentano l’ultimo anno delle scuole dell’infanzia e il quarto anno delle primarie, statali e paritarie, di frequentare un corso di nuoto” spiega l’Assessore allo Sport Mariano Scotton.

Tra i destinatari del contributo

ci sono portatori di disabilità ex L. 104/1992,

anziani over 65,

minori in fascia d’età 0-3.

Il contributo sarà concesso al richiedente, ma trasferito direttamente alla struttura natatoria comunale Aquapolis sulla base degli accessi effettuati, e dovrà essere utilizzato entro il 31 ottobre 2024.

Il bando completo con tutte le informazioni, l’indicazione dei requisiti, tempi e modalità di utilizzo del contributo è visibile nel sito www.comune.bassano.vi.it

La domanda, con tutti gli allegati,

va consegnata entro il prossimo 28 ottobre 2023 esclusivamente presso la segreteria dell’impianto natatorio comunale Aquapolis, sito in via Ca’ Dolfin 139 a Bassano, telefono 0424 790001 – che accoglierà le domande dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.00 e il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00 – o inviata tramite PEC all’indirizzo: aquapolibassano@pecit.it

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ad Aquapolis oppure all’Ufficio Sport del Comune di Bassano del Grappa in via Jacopo da Ponte, 37 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00 (telefono 0424 519139, mail sport@comune.bassano.vi.it).

Bassano del Grappa, 23 ottobre 2023

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa