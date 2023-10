Il primo, ed unico, rally che ha visto in lizza auto moderne e storiche movimenta soprattutto le classifiche delle seconde che promettono un interessante finale di trofeo. Battaglin e Franchin rimangono al comando tra i piloti – Trofeo Rally ACI Vicenza: la situazione post Città di Bassano

Valido sia per le auto moderne, sia per le storiche. Il Rally Città di Bassano che si è disputato la scorsa settimana ha contato un buon numero di conduttori in lizza per il trofeo organizzato da ACI Vicenza in collaborazione con la Scuderia Palladio Historic; sommando piloti e navigatori delle due categorie, si è arrivati a quaranta unità equamente suddivise.

Forte dei punteggi delle due precedenti gare, Alessandro Battaglin

su Hyundai i20 mantiene la testa nella classifica piloti col primo degli inseguitori che diventa Roberto Carlo Sbalchiero (Renault New Clio), staccato però di ben 22 lunghezze; al terzo posto sale il vincitore del 2022 Nicola Dall’Osto, alla prima presenza stagionale nel trofeo, con la Renault Clio RS.

Meno ridotti sono i distacchi nella classifica copiloti dove la leader Selena Pagliarini viene avvicinata da Mauro Savegnago ora a 4 punti, e si tira in scia Christian Camazzola che lo tallona staccato di 2 lunghezze.

Più vivace e combattuto

l’andamento del trofeo dedicato alle auto storiche, giunto al quarto dei cinque round in programma. Assenti a Bassano del Grappa i fratelli Franchin attualmente al comando sia tra i primi che secondi conduttori, ad approfittarne sono stati Stefano Chiminelli e il suo secondo Enrico Strappazzon; il duo della Porsche 911 RS grazie ad un’eccellente prestazione si trova ora a soli 8 punti dalla vetta, e tutto si giocherà al Lessinia fra tre settimane.

Andrea Montemezzo su Opel Kadett GSI segue Chiminelli a 2 punti e in gioco rimane anche Riccardo Bianco – assente a Bassano – quarto a 13 dalla vetta. Ancora la famiglia Montemezzo in evidenza, col figlio Enrico che emula papà Andrea trovandosi in terza posizione tra i copiloti pagando però, attualmente, 17 punti rispetto al capoclassifica Franchin che conduce con di 8 su Strappazzon il quale mette anche una pesante ipoteca nella “Over 60” oltre che nel 2° Raggruppamento, emulato dal rispettivo pilota.

Lucia Zambiasi grazie al risultato di Bassano è ad un passo dalla vittoria nella categoria delle navigatrici, mentre Enrico Montemezzo ha già messo le mani su quella dei navigatori “under 25”.

All’epilogo dell’edizione 2023 del Trofeo Rally ACI Vicenza manca solo una gara per entrambe le categorie; per le auto storiche sarà il Lessinia Rally del 10 e 11 novembre, mentre i conduttori delle moderne si sfideranno la settimana successiva al Città di Schio.

Vicenza, 20 ottobre 2023

