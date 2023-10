Pallacanestro Vicenza: il quintetto berico, quarto stop consecutivo

Civitus Allianz Vicenza – CJ Basket Taranto 64-75 (14-22, 13-19, 16-7, 21-27)

Allenatore: Cilio

Allenatore: Cottignoli

Usciti per cinque falli: Cucchiaro e Brambilla ( V ) Thioune ( T ).

Arbitri Quadrelli di Lecco e Marenna di Varese.

Secondo il parere di molti,

la partita con Il Cus Jonico Taranto, doveva rappresentare l’inizio di un nuovo campionato per la pallacanestro Civitus Vicenza. Il calendario infatti, nelle prime quattro giornate, aveva deciso di mettere i ragazzi di coach Cilio a confronto con le corazzate del girone B. Quella con i rossoblu pugliesi dell’ex GianMarco Conte, fra l’altro capitano e tarantino doc, era pertanto considerata la classica gara da non fallire assolutamente e con la quale fare bottino pieno, per tornare a muovere quella classifica, che al momento assegna solo due punti al team berico, grazie al successo su Chieti .

La realtà invece ci ha mostrato un altro film. Evidentemente la lezione dei precedenti turni non è servita. Vicenza anche ieri ha approcciato male l’impegno ripetendo errori già visti, dalla non applicazione di una efficace fase difensiva ai troppi tiri affrettati e fuori misura, specialmente dall’arco dei 6,75.

Morale della favola.

Taranto ha preso da subito in mano le redini del match conducendo davanti per tutti i quaranta minuti, piazzando il gran colpo esterno, il primo stagionale, assicurandosi due punti d’oro grazie soprattutto ai quattro uomini in doppia cifra.

Questo ci ha detto l’anticipo della quinta giornata. La pallacanestro Vicenza scivolando in questo scontro diretto viene superata in graduatoria dai pugliesi, deve leccarsi le ferite e pensare a centrare una rapida riscossa già domenica prossima in quel di Lumezzane.

PRIMO QUARTO

Taranto carica e determinata sin dalla

palla a due, si affida a Thiounè e Conte per produrre lo scatto che frutta il + 8 ( 18 a 10 ) , facilitato dal contributo di Kovachev in uscita dalla panca. Cernivani risponde con due canestri di fila, ma Ragagnin con tre liberi di fila concede ai suoi , alla prima sirena il + 7 ( 21 a 14 ).

SECONDO QUARTO

Conte è sul pezzo e realizza rapidamente cinque punti di fila, ma si fa vedere anche Lusvarghi e gli ospiti volano sul 29 a 14 . Cernivani replica da due , ma Ragagnin mette una tripla con la quale Taranto doppia Vicenza ( 32 a 16 ). La soglia di attenzione tarantina è alta e si va alla pausa lunga con i rossoblu avanti sul 41 a 27, punteggio che legittima il loro dominio.

TERZO QUARTO

La musica cambia. Vicenza gioca finalmente molto meglio. Cucchiaro colpisce dall^ arco , Gli ospiti trovano una difesa berica arcigna e fanno fatica. Prima Cernivani da tre e poi Ambrosetti spingono la Civitus che riduce il divario. Alla terza sirena Vicenza è sotto solo di cinque ( 43 a 48 ).

ULTIMO QUARTO

Vicenza cerca di concretizzare la clamorosa rimonta portandosi con Campiello ad un solo possesso dagli avversari per i quali è tutto da rifare. Il risveglio rossoblu prende le mosse dal solito Thiounè , ma anche Reggiani sale in cattedra e Taranto scaccia i fantasmi di un ribaltone , ritrovando facilmente la via del canestro e di conseguenza anche il vantaggio in doppia cifra. I ventisette punti segnati dal quintetto ospite nell^ ultima frazione danno la misura della sua serata di grazia e della sua autorità che spegne inesorabilmente le residue speranze dei biancorossi , che possono solo recitare il mea culpa. Finisce 64 a 75.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

Foto in copertina: Ambrosetti va a canestro