Vicenza: dal 24 ottobre modifiche alla viabilità in Leva’ degli Angeli

Da martedì 24 ottobre modifiche alla viabilità in Leva’ degli Angeli per lavori di Viacqua

Per ridurre i disagi, limitato dalle 9 alle 17 il restringimento della carreggiata ad una corsia di scorrimento

Da martedì 24 ottobre prenderà il via in Leva’ degli Angeli l’intervento a cura di Viacqua che concluderà il rifacimento della rete dell’acquedotto avviato nel periodo estivo. Per limitare il più possibile i disagi alla circolazione, e per consentire la realizzazione dell’intervento in tutta sicurezza il servizio Mobilità, trasporti e lavori pubblici ha disposto che i lavori si svolgano dalle 9 alle 17, lasciando invariata la viabilità nelle ore di maggior traffico.

Dalle 9 alle 17 è previsto quindi il restringimento della carreggiata in leva’ degli Angeli ad una sola corsia di scorrimento, con obbligo, in caso di necessità legata allo svolgimento del cantiere, di svolta a destra e utilizzo della rotatoria di piazza XX Settembre per raggiungere contra’ Vittorio Veneto. Al di fuori degli orari di lavoro, sarà mantenuta anche la svolta diretta a sinistra verso contra’ Vittorio Veneto.

L’intervento, al via martedì 24 ottobre salvo condizioni meteo avverse, i lavori si protrarranno fino a sabato 11 novembre.

Vicenza, 20 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa