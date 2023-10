Thiene: coltello e cocaina in tasca alla stazione dei treni

Denunciato per “porto di coltello” in luogo pubblico, nonch segnalato alla Prefettura di Vicenza per detenzione di 4 grammi di cocaina – Thiene

Giovedì scorso, alle ore 17:00 circa,

una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino procedeva al controllo di ragazzo 22enne, residente in un comune del thienese, presente nell’area antistante ai binari della stazione ferroviaria di Thiene. Avendo fondato motivo di ritenere che detenesse sostanze stupefacenti, gli agenti lo informavano che avrebbero proceduto a perquisizione personale.

Estraendolo dalla tasca dei pantaloni, il giovane consegnava alla Polizia Locale un coltello pieghevole marca “Opinel” con manico in legno e lama in acciaio avente lunghezza complessiva di cm. 19,00 e lama di cm. 8,00.

Il giovane

veniva accompagnato in comando, ove si procedeva comunque a perquisizione personale, rinvenendo nella tasca destra dei pantaloni un involucro contenente g. 4,00 di cocaina.

Per quanto sopra il giovane veniva denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per porto abusivo di coltello in luogo pubblico.

Veniva inoltre segnalato alla Prefettura-UTG di Vicenza quale assuntore di sostanze stupefacenti.

“Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte della Polizia Locale Nordest Vicentino, e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna”

Fonte dal sito: Polizia Locale Nordest Vicentino