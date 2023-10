Settimana della Pasta: dal 25 al 31 ottobre 2023

Torna la Settimana della Pasta: i pastai artigiani del vicentino promuovono la pasta fresca tra sconti, eventi ed omaggi

Arriva al 19esimo anno la Settimana della Pasta, evento che celebra la maestria dei pastai artigiani vicentini e la versatilità di questo alimento. Dal 25 al 31 ottobre i pastai artigiani proporranno sconti ed eventi con l’obiettivo di promuovere il loro lavoro e diffondere l’antica arte della pasta fresca che unisce tradizione, cultura locale e ingredienti genuini. L’iniziativa è organizzata da Confartigianato Imprese Vicenza con il contributo di EBAV, Ente Bilaterale Artigianato Veneto.

Come da tradizione,

la Settimana della Pasta si svolgerà in concomitanza con la Giornata Mondiale della Pasta. Giornata che ricorre il 25 ottobre per celebrare uno dei piatti più iconici, buoni e sani della cultura italiana. La pasta fresca è infatti un alimento apprezzato per la sua semplicità e il suo sapore autentico. Un pilastro dell’alimentazione mediterranea poiché offre numerosi vantaggi nutrizionali.

È ricca infatti di carboidrati complessi, che forniscono energia. Ha un basso indice glicemico, il che la rende la scelta ideale per controllare i livelli di zucchero nel sangue. Non solo, la pasta fresca è anche un’importante fonte di fibre, vitamine del gruppo B e minerali essenziali come il ferro ed il magnesio, nutrienti essenziali che contribuiscono al benessere generale e alla salute cardiovascolare.

Durante la Settimana della Pasta,

i pastai artigiani della provincia di Vicenza offriranno ai clienti uno sconto speciale del 20% sui loro prodotti, omaggi e la possibilità di partecipare ad alcuni eventi sul tema. Sarà un’occasione perfetta per scoprire le creazioni uniche e le tradizioni culinarie della pastificazione artigianale vicentina.

Ogni pastificio costituirà infatti una tappa in un viaggio gastronomico diretto alla scoperta dei segreti della pasta fresca. Dai ravioli ripieni alle tagliatelle, passando per i bigoli e i tortellini. I pastai artigiani dimostreranno la loro abilità nel creare una pasta fresca di alta qualità prodotta solo con ingredienti di prima scelta e l’uso di tecniche tradizionali tramandate di generazione in generazione.

La Settimana della Pasta

è l’occasione per celebrare il loro impegno nel preservare la ricca tradizione culinaria della provincia di Vicenza, ed è un’opportunità per tutti gli amanti del buon cibo e delle tradizioni gastronomiche locali.

I pastai aderenti all’iniziativa sono: Pastificio Guut (Asiago), Tortellini San Marco snc (Arzignano), Bottega della Pasta (Bassano del Grappa), Il Pastaio di Creazzo (Creazzo), I Giovani Leoni s.a.s. (Lonigo), Pastificio Bassani (Cavazzale), Sale & Pepe (Thiene), Pasta Fresca (Vicenza) e Il Pastificio Vicenza (Vicenza).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il link: https://www.confartigianatovicenza.it/settimana-della-pasta-2023/

Comunicato 127 – 20 ottobre 2023 –

Ufficio Stampa Confartigianato Imprese Vicenza