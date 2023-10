Pallacanestro Vicenza-Taranto: indispensabile muovere la classifica

Basket Serie B Nazionale – La Civitus Pallacanestro Vicenza torna davanti al proprio pubblico nell’anticipo di domani pomeriggio per affrontare il team pugliese. Palla a due ore 18,30 (arbitri Quadrelli di Lecco e Marenna di Varese). Dopo i primi proibitivi quattro turni con le corazzate del girone B dai quali i ragazzi di coach Cilio hanno avuto il merito di tirare fuori due punti, la quinta giornata segna l’inizio di un ciclo di cinque gare, tre in casa e due fuori, magari non ancora decisivo ma che vedrà opposti i biancorossi ad avversari mediamente più abbordabili.

Il match con Taranto

dell’ex GianMarco Conte e che anch’esso vanta un successo nelle prime quattro giornate, non si può sbagliare. Deve necessariamente rappresentare un’occasione di riscatto dopo tre stop consecutivi. Noto che il destino di Vicenza in questa stagione è fortemente legato al suo rendimento interno. Non solo, ma la Civitus che recupera Ambrosetti, presentandosi così al completo, dovrà azzannare da subito la partita, come avvenuto con Chieti, palesando massima concentrazione evitando così soluzioni di tiro forzate e palle perse.

L’attacco ha dovuto assaggiare e fare i conti con la fisicità di quintetti di altissima fascia producendo appena 59 punti media partita. Nelle ultime tre gare è chiamato a dare molto di più per centrare possibilmente uno scarto finale di rilievo. Non ci si deve mai scordare di quanto sia importante prevalere nel saldo punti tra match d’andata e di ritorno con una diretta avversaria. Questo particolare si può rivelare decisivo, garantendo una posizione migliore proprio nella classifica finale della stagione regolare.

CUS JONICO BASKET TARANTO

Il 14 luglio è una data storica per questo club, ossia quella del ripescaggio in serie B nazionale. Un mare di meraviglia ed entusiasmo, in cui dimostrare di non essere pesci fuor d’acqua, onorando al meglio la stagione numero 50 della propria storia, condita dal ritorno nel capiente fortino del palaMazzola. La società in estate si è mossa rapidamente, assemblando giocatori emergenti reduci da esperienze di alto livello.

Elhadji Thioune (2 metri e 10) a presidiare il pitturato in un roster dall’altezza media oltre i 197 cm, orchestrato dal play Luca Valentini (diversi anni in A2) con lo spagnolo Rafael Casanova e il talentuoso Francesco Reggiani come primi violini offensivi. Senso di appartenenza per il coach Mario Cottignoli e il capitano GianMarco Conte entrambi tarantini doc.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

Foto di copertina: Valerio Cucchiaro