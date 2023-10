Montebello, paella solidale: raccolti 1000 euro per beneficenza

Montebello Vicentino beneficenza: cena solidale del Gruppo Podistico: raccolti 1000 euro a favore della Fondazione San Bortolo e di Autismo Triveneto

La paella solidale frutta 1000 euro destinati alla beneficenza. A tanto ammontano le donazioni raccolte grazie alla cena organizzata lo scorso agosto dal Gruppo Podistico Montebello. Il ricavato è stato ora consegnato in Municipio alle due realtà scelte come beneficiarie: 500 euro alla Fondazione San Bortolo per il reparto di pediatria dell’ospedale di Vicenza e 500 euro alla Fondazione Cuore Blu Vivere gli Autismi, braccio operativo dell’associazione Autismo Triveneto.

Alla consegna erano presenti il sindaco Dino Magnabosco, il vicesindaco Anna Cracco, il presidente del Gruppo Podistico Graziano Sitara con il vicepresidente Giuseppe Gentilin, il presidente della Fondazione San Bortolo Francesco Scanagatta e la consigliera di Autismo Triveneto Marianna Zarantonello.

“Il Gruppo Podistico Montebello è da sempre una delle associazioni più attive del nostro paese – commenta il sindaco Dino Magnabosco –. Oltre che agli eventi sportivi, è particolarmente attenta all’impegno sociale, come dimostra questo ennesimo esempio di solidarietà”.

“Ringraziamo il Gruppo Podistico e i partecipanti alla cena – sottolinea il vicesindaco Anna Cracco –. Questa comunione d’intenti permetterà a molti bambini e adulti in difficoltà di trovare un supporto ancora più grande da parte delle due fondazioni beneficiarie”.

“Sono stati gli stessi partecipanti alla cena solidale a scegliere, tramite un sondaggio, le due beneficiarie – spiega il presidente del Gruppo Podistico, Graziano Sitara –. Hanno partecipato quasi 100 persone e per noi è stato un bellissimo risultato”.

Montebello Vicentino, 20 ottobre 2023

Fonte: Comune di Montebello Vicentino (VI) – Ufficio Stampa