Matteo Scapin: oggi il suo nuovo singolo “Dawn of the Day”

Matteo Scapin con il progetto Matthew S rilascia il suo nuovo singolo: “Dawn of the Day“

Il 20 Ottobre segna un giorno speciale per gli amanti della musica, con il rilascio della prima traccia dell’EP “Solar Cycle” di Matthew S, intitolata “Dawn Of The Day”. Questo brano non è solo una nuova aggiunta alla scena musicale. E’ anche un invito a un viaggio emozionante attraverso le diverse sfaccettature dell’esperienza umana legata alla luce solare.

“Solar Cycle”

si presenta come un’opera musicale coinvolgente composta da quattro tracce, ognuna delle quali offre una storia intricata e appassionante. L’EP prende ispirazione da artisti di fama internazionale come Nils Frahm, Rival Consoles e Alaskan Tapes, e fonde sapientemente elementi pianistici ricchi di emozione con sottili stratificazioni di elettronica contemporanea.

Matthew S, il talentuoso artista dietro questo progetto, ha dichiarato: “Ho cercato di catturare l’essenza mutevole della giornata attraverso la musica, creando un susseguirsi di tracce che riflettono le diverse sfaccettature dell’esperienza umana legate alla luce solare.” Con questa audace affermazione, l’artista invita gli ascoltatori a immergersi in un viaggio sonoro unico, capace di evocare una gamma di emozioni legate all’alternarsi del giorno e della notte.

“Dawn Of The Day”

apre l’EP con una traccia classica che cattura l’alba di una nuova giornata. Le note e le voci eteree dipingono un’immagine di promessa e speranza all’orizzonte, invitando l’ascoltatore in un viaggio emozionale unico.

Questa opera, “Solar Cycle”, rappresenta un omaggio musicale alle molteplici sfaccettature della luce solare e delle emozioni umane legate ad essa. Matthew S ha creato un’opera che fonde il classico e il contemporaneo. Apre nuove possibilità sonore e dimostrando che la musica può narrare storie complesse e universali attraverso il linguaggio universale del suono.

Il rilascio di “Dawn Of The Day” il 20 Ottobre è un evento molto atteso, e la traccia sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. Gli amanti della musica avranno l’opportunità di immergersi in questa esperienza sonora coinvolgente, che cattura l’anima dell’alba e la trasforma in un’opera d’arte musicale. Non perdete l’occasione di fare parte di questo viaggio unico e di scoprire la magia di “Solar Cycle” di Matthew S.

Matteo Scapin Sound DesignerMusic Producer