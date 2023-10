Marostica: “Camminata tra gli ulivi”, il turismo dell’olio

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la a Marostica, iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio come occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra attraverso la conoscenza del paesaggio e di un prodotto che si afferma tra i protagonisti assoluti della cultura enogastronomica locale.

L’appuntamento è , per un’esperienza tra le bellezze di Marostica e del territorio, la sua campagna, ai piedi delle colline, tra ulivi e vigneti con la possibilità di visitare il frantoio della Cooperativa Pedemontana del Grappa.

Il 28 e 29 Ottobre 2023 il Comune di Marostica celebra il turismo dell’olio con tante iniziative per scoprire la produzione dell’olio EVO del territorio. Scopri i dettagli dei programmi e dei menù direttamente sui canali delle attività che ti interessano e prenota la tua esperienza!

CAMMINATE TRA GLI OLIVI CON ATTIVITÀ E DEGUSTAZIONI

Domenica 29 Ottobre

CAMMINATA E SVAGO TRA GLI OLIVI DI VALLE SAN FLORIANO

Ritrovo: ore 13.30 – Centro di Valle San Floriano, Via Stroppari, Marostica Percorso ad anello facile (non adatto ai passeggini) con didattica e degustazione olio EVO a cura degli studenti dell’Istituto Agrario di Pove.

Durata: 2.30 ore circa Camminata gratuita previa prenotazione obbligatoria entro il 27 ottobre Sig. Lunardon Cell: 347 3579980.

Ristoro: ore 15.00 – 18.30 Spazio Alpini, Via Stroppari, Marostica – vin brulè, thè, cioccolata a cura del Gruppo Alpini di Valle San Floriano e Pro Valle “Maronata” con Az. Agricola Frison Maria Rita in collaborazione con Coldiretti Vicenza.

Laboratori didattici: ore 16.00-17.30 per bambini e famiglie (gratuiti) a cura della Fattoria didattica “Le Lazarele” in collaborazione con Coldiretti Vicenza. Iscrizione in loco. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

ESCURSIONE TRA VALLI, COLLI E OLIVETI CON DEGUSTAZIONE IN AZIENDA AGRICOLA

alla scoperta di Vallonara e Valle San Floriano Azienda Agricola biologica Col di Stella Guida Ambientale Chiara Bertacco.

Ritrovo: ore 9.15 – Parcheggio degli impianti sportivi di Vallonara, Marostica.

Livello di difficoltà: medio/facile Lunghezza: 9 km Dislivello: 340 m Durata: 6 ore soste incluse.

Degustazione in azienda a base di prodotti agricoli e olio novello € 7,00 Costo escursione: 20,00 € per gli adulti; ragazzi 11- 16 anni: 5,00 €; sotto 11 anni gratuito Cell. 348 8630711 Email chiara.guidanatura@gmail.com

PASSEGGIATA CON GLI ASINI

per famiglie Fattoria Sociale PACHAMAMA Via Cobalchini 5, Marostica Ore 10.00: “AsiniAMO tra gli OLIVI” PRANZO TEMATICO A BASE DI OLIO EVO Cell. 347 4916146 – Facebook: Fattoria Sociale Pachamama

AZIENDE APERTE Visite guidate gratuite, degustazioni guidate e vendita diretta dell’Olio EVO della Pedemontana del Grappa

SFIZIOSITA’ A BASE DI OLIO DI MAROSTICA 28-29 Ottobre 2023

MENU’ DEGUSTAZIONE A BASE DI OLIO EVO E ZUCCA DI PROPRIA PRODUZIONE + VENDITA DIRETTA PRODOTTI AGRICOLI Per tutti i weekend di ottobre

