Cassola: pubblicato il nuovo bando per borse e premi di studio

Per la domanda del nuovo bando c’è’ tempo sino al 17 novembre, a Cassola 69 borse di studio per gli studenti cassolesi più brillanti

Dal Comune 12.400 euro e altri 1400 dai Donatori di Sangue e dall’associazione San Giuseppe

Pubblicato a Cassola il nuovo bando per l’assegnazione di borse e premi di studio ai giovani cassolesi che hanno raggiunto i migliori risultati in campo scolastico. Sul piatto ci sono 13.800 euro, dei quali 12.400 provengono dal bilancio comunale e altri 1400 da due realtà associative locali: l’associazione San Giuseppe, che ha donato 500 euro e i gruppi Rds del Comune, che hanno contribuito con altri 900 euro.

In totale saranno quindi messe a disposizione 69 borse di studio di diverso valore, destinate ad essere distribuite fra i ragazzi che lo scorso giugno hanno concluso con ottime valutazioni l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, tra gli studenti delle scuole superiori con le migliori medie e i diplomati con il massimo dei voti e fra i neolaureati che abbiano terminato in maniera brillante il loro percorso accademico.

Come da tradizione, la Fondazione Aida, che cura la stagione dell’auditorium Vivaldi, donerà ai neolaureati anche delle speciali card valide per l’ingresso gratuito ad alcuni degli spettacoli in cartellone nel teatro cittadino nei prossimi mesi. La consegna dei premi avverrà nella mattinata dell’8 dicembre al Vivaldi.

Nel frattempo, chi fosse interessato, avrà tempo sino a mezzogiorno del prossimo 17 novembre per presentare la domanda. L’invio dell’istanza, accompagnata dalla documentazione necessaria, dovrà essere fatto in modalità telematica, collegandosi al link https://forms.gle/p4YSNiPHXwSVxxAP7 . Per chi desiderasse maggiori informazioni il bando è disponibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.cassola.vi.it sezione Per il cittadino – Scuole e servizi educativi – Borse di studio.

Cassola (VI), 20/10/2023

Fonte: Comune di Cassola (VI) – Ufficio Stampa