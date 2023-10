Bassano: torna la “Camminata tra gli Olivi”

Torna anche quest’anno l’appuntamento bassanese con la Camminata tra gli Olivi, iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio come occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra attraverso la conoscenza del paesaggio e di un prodotto che si afferma tra i protagonisti assoluti della cultura enogastronomica locale – Bassano.

L’appuntamento è domenica 29 ottobre 2023,

per una mattinata tra le bellezze di Bassano del Grappa e la sua campagna, ai piedi delle colline, tra ulivi e vigneti. Tre itinerari da percorrere a piedi, in bicicletta o con il proprio cane, per cogliere l’occasione di assaporare il territorio grazie alle aziende agricole e agrituristiche delle colline bassanesi, con percorsi che attraverseranno anche il territorio di Marostica e la possibilità di visitare il frantoio della Cooperativa Pedemontana del Grappa.

L’evento è organizzato in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica Vicenza, Associazione Nordic Walking Bassano del Grappa, Lions Club International Bassano Jacopo da Ponte, I.A.T. Bassano del Grappa Piazza Garibaldi, 34 Bassano del Grappa -VI. Sono. state coinvolte le seguenti aziende: Bike ADV SRLS, Golf Club Brolo Bassano, Frantoio Cooperativa Pedemontana del Grappa, Azienda Le Vie Angarano (Villa Angarano Bianchi Michiel), Agriturismo i Maragonsei, Agriturismo Casa Rossa, Agriturismo da Pion.

PROGRAMMI NEL DETTAGLIO

Camminata tra gli olivi

Bassano del Grappa ai piedi delle colline

Ritrovo ore 09:00 presso il Mercato Agricolo di Bassano del Grappa, Mercato di Campagna Amica, in Borgo Angarano e iscrizione dei partecipanti presso il gazebo di Campagna Amica

Partenza ore 09:30 con guida dell’associazione Nordic Walking

Lunghezza del percorso circa 5,5 Km

Tempo di percorrenza 2 h e mezza-3 h

Difficoltà bassa, percorso facile, adatto a famiglie con bambini

Soste lungo la passeggiata:

Agriturismo I Maragonsei con degustazione prodotti preparati con olio d’oliva e visita al maneggio con i cavalli Brolo Bassano Golf Club con degustazione di prodotti preparati con olio d’oliva Villa Angarano – visita guidata del Brolo, percorso nel Parco e rientro alla Barchessa con assaggio dell’olio d’oliva e del vino di propria produzione

Ritorno al Mercato Agricolo di Borgo Angarano

Info e prenotazioni presso IAT Bassano e Associazione Nordic Walking fino a sabato 28 ottobre ore 12.00

Iscrizioni prima della partenza presso il gazebo di Campagna Amica con versamento contributo di 5,00 € a copertura delle spese di assicurazione

Organizzazione della camminata di Coldiretti e Campagna Amica Vicenza con Associazione Nordic Walking.

In bici tra gli olivi

Bassano del Grappa – Marostica – Bassano del Grappa

Ritrovo ore 08:30 presso il Mercato Agricolo di Bassano del Grappa, via Angarano a Bassano del Grappa e iscrizione dei partecipanti presso il gazebo di Campagna Amica

Partenza ore 09:00 con Luca Chenet BIKE ADV

Lunghezza km 24,00

Tempo percorrenza 1h 45’ soste escluse (circa 4 ore con le soste)

Velocità media prevista 14 km/h

Livello di difficoltà FACILE adatto a qualsiasi tipo di bicicletta, il percorso si sviluppa su piste ciclabili e strade a basso volume di traffico, studiato per gruppi famigliari per bambini dagli 8 anni

Soste lungo il percorso:

Agriturismo Casa Rossa: degustazione specialità dolce preparata con olio d’oliva Agriturismo Da Pion: degustazione specialità salata preparata con olio d’oliva Marostica Piazza degli Scacchi per l’Antica Fiera di San Simeone Frantoio Cooperativa “Pedemontana del Grappa” degustazione olio

Rientro ore 13:00 circa Piazzetta Angarano di Bassano del Grappa

Info e prenotazioni presso IAT Bassano e via mail a luca.chenet@bikeadv.it fino a sabato 28 ottobre ore 12.00

Iscrizioni prima della partenza presso il gazebo di Campagna Amica con versamento contributo 5,00 € a copertura spese assicurazione

Organizzazione della pedalata di Coldiretti e Campagna Amica Vicenza con Bike ADV Luca Chenet.

Con i cani tra gli olivi

Bassano del Grappa lungo il Brenta e ai piedi delle colline

Ritrovo ore 09:30 presso il Brolo di Palazzo Bonaguro e iscrizione dei partecipanti presso gazebo Lions Club Bassano

Partenza ore 10:00 con Lions Club International Jacopo da Ponte

Lunghezza del percorso circa 5,5 Km

Tempo di percorrenza circa 1 h e 15’

Difficoltà bassa, percorso facile

Il percorso, circolare, si svilupperà lungo il Brenta, per arrivare a Sant’Eusebio. Proseguirà lungo Strada dei Pilati e per un tratto di Contrà San Giorgio per giungere ad Angarano.

Ritorno al Brolo di Palazzo Bonaguro con degustazione di prodotti preparati con olio d’oliva

Info e prenotazioni presso IAT Bassano e via mail a lionsjacopodaponte@gmail.com fino a sabato 28 ottobre ore 12.00

Iscrizioni prima della partenza presso il gazebo di Lions Club Bassano con versamento di contributo di 5,00 € a copertura spese di assicurazione (il ricavato sarà devoluto a favore di due progetti Lions: pet therapy per le pediatrie dell’aulss 7 e scuola cani guida per ciechi – sarà possibile contribuire anche con offerta libera)

Organizzazione della camminata con i cani di Lions Club International Jacopo da Ponte con Coldiretti e Campagna Amica Vicenza.

Frantoio aperto

Frantoio Cooperativa Pedemontana del Grappa Viale Vicenza, 145 – Bassano del Grappa

Aperto per visite guidate e degustazioni dalle 9 – 13.

Bassano del Grappa, 20 ottobre 2023

