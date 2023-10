Bassano: screening senologico gratuito

Per la prevenzione del tumore al seno screening senologico gratuito – Bassano

La prevenzione del tumore al seno è tra gli obiettivi che si pone anche per il 2023 “Ottobre in rosa”, un intero mese che in tutta Italia vede iniziative volte a prevenire e individuare precocemente le malattie tumorali femminili.

Il tumore al seno

richiede un’attenzione particolare. Si tratta infatti ancora della neoplasia che colpisce più di frequente il sesso femminile. Secondo i dati del Ministero della Salute, relativi al 2022, in Italia ci sono state circa 55.700 nuove diagnosi, con un aumento dello 0,5% rispetto al 2020. Per fortuna, la mortalità per tumore al seno è in diminuzione, anche grazie alla diagnosi precoce che permette di individuare noduli molto piccoli e, quindi, più curabili.

La prevenzione del tumore seno è oggi più importante che mai perché l’incidenza è purtroppo in aumento, non solo per la possibilità di diagnosi precoce e più precisa. La malattia è più frequente che in passato, per una serie di fattori predisponenti legati anche alle nuove abitudini di vita. “L’obesità, la predisposizione genetica, gli inquinanti ambientali e l’abitudine al fumo sono possibili cause di una maggiore frequenza di forme di tumore al seno” spiega Mavì Zanata, assessore al Sociale e Famiglia.

Anche a livello di ULSS 7 Pedemontana si sta registrando un aumento dei nuovi casi oncologici: nel 2021 erano 210 le donne operate per tumore al seno, mentre nel 2022 erano 239 e nel corso del corrente anno sono già 250. A dimostrazione che il problema è reale e i casi sempre più diffusi. Per questo è importante sensibilizzare le donne nella prevenzione attraverso l’autopalpazione e lo screening, anche in età giovanile.

Sensibile a questo tema,

l’assessore Zanata, in collaborazione con l’Ulss 7 Pedemontana nella persona del Dott. Enrico Di Marzio, Direttore di Chirurgia Senologica presso gli ospedali di Santorso e Bassano del Grappa, ha organizzato per il 28 Ottobre 2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 una mattinata di visite di controllo al Centro Socio Ricreativo “Carlo Bianchin” in Via Jacopo Da Ponte, 37 a Bassano del Grappa.

Le visite di controllo saranno a numero chiuso prenotando al numero 0424-519172.

Bassano del Grappa, 20 ottobre 2023

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa