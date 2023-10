A Sovizzo il 29 ottobre andrà in scena l’iniziativa: Trekking a Colori

In occasione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano

Domenica 29 ottobre 2023 andrà in scena l’iniziativa “Trekking a Colori” per ammirare o riscoprire scorci ancora sconosciuti

In occasione della ventesima Giornata Nazionale del Trekking Urbano, l’Amministrazione Comunale di Sovizzo presenta l’evento “Trekking a Colori: Pratiche di Sostenibilità attraverso i Secoli”, organizzato dall’Assessorato al Sociale, Istruzione e Sviluppo Turistico del Comune di Sovizzo, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco, il Gruppo Alpini del Comune e l’Associazione Terre di Sovizzo.

Il programma del Trekking a Colori

L’iniziativa in programma per domenica 29 ottobre prevede una suggestiva passeggiata attraverso il territorio di Sovizzo. L’obiettivo è di scoprire alcuni dei suoi angoli più caratteristici.

Il ritrovo è fissato per le 9.30 nel parcheggio del Ristorante “Al Castello” a Montemezzo, seguito dalla partenza alle 9.45.

Il percorso, lungo 8 km, è intitolato “Colori e Sapori sulla via per Montemezzo”. E’ accessibile a tutti, offrendo ai partecipanti l’opportunità di ammirare o riscoprire diversi scorci del Comune.

Si partirà da Villa Cavajon, con il suo corpo padronale affiancato da una barchessa con portico ad architrave ligneo. Si raggiungerà poi la chiesa parrocchiale del 1622, con una facciata in stile post palladiano. Il percorso continuerà in discesa, con un’ampia vista su Sovizzo Colle, i castelli di Giulietta e Romeo, le piccole Dolomiti ed il Monte Pasubio. A metà tragitto, ci sarà l’opportunità di visitare il Sacello Ossario di Monte San Pietro, circondato da campi coltivati a viti e farro Spelta, prodotto De.Co. tipico del territorio. Si proseguirà quindi in salita lungo il “percorso vita” fino al punto di partenza.

Il Sindaco di Sovizzo Garbin

“La Giornata Nazionale Trekking Urbano è una manifestazione alla quale il nostro Comune aderisce ormai da tre anni” spiega Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo, e prosegue: “Si tratta di una grande opportunità per mostrare, a chiunque volesse partecipare, un itinerario insolito, che racconta un pezzo di storia del nostro territorio”.

L’evento, ideato nel 2002 dal Comune di Siena in collaborazione con l’Associazione Nazionale Guide Turistiche, quest’anno si svolgerà con un focus sulla sostenibilità. Unendo simbolicamente 101 comuni della penisola in un itinerario verde, che attraversa grandi città e piccoli borghi. L’obiettivo di quest’anno è sensibilizzare sul tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale, entrando in contatto diretto con gli aspetti più autentici della vita locale di ogni comune partecipante.

In caso di maltempo, l’iniziativa verrà annullata.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i seguenti link: https://www.trekkingurbano.info/ (iniziativa nazionale), https://www.trekkingurbano.info/sovizzo-trekking-urbano-2023/ (iniziativa a Sovizzo).

Sovizzo (VI), 20 Ottobre 2023

Fonte: Comune di Sovizzo – Ufficio Stampa