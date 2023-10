A Schio torna DIGITALmeet: giornata dedicata alle identità digitali

Torna anche quest’anno a Schio DIGITALmeet, il più grande festival italiano sull’alfabetizzazione digitale. In città l’appuntamento è per sabato 28 ottobre dalle 9 alle 13 in Municipio, in Piazza Statuto.

Per tutta la mattinata, grazie alla presenza di operatori qualificati, sarà possibile attivare gratuitamente l’identità digitale SPID o CIE. Basterà portare con sé un documento di identità, la tessera sanitaria e il proprio smartphone. Per poter attivare l’identità digitale, poi, è necessario un account di posta elettronica e i codici pin e puk solo per l’attivazione della carta d’identità elettronica.

A livello nazionale l’evento è promosso da Fondazione Comunica, che ogni anno realizza numerosi incontri incentrati su tematiche legate al mondo dell’innovazione con l’obiettivo di combattere il divario digitale esistente nella popolazione, sostenendo la massima inclusione digitale e favorendo l’educazione sulle tecnologie del futuro. A Schio l’evento è organizzato in collaborazione con Pasubio Tecnologia, Progetto AVATAR, grazie al supporto delle ragazze del Servizio Civile Universale e gli studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore Tron-Zanella di Schio.

Il DIGITALmeet farà tappa anche a Valdagno venerdì 27 ottobre, dalle 9:30 alle 12:30, presso lo stand informativo allestito davanti Progetto Giovani Valdagno di Via Petrarca 10. E a Thiene nella giornata di sabato 28 ottobre, dalle 9 alle 13, presso la Palestra digitale in Via Roma 26.

Schio, 20 ottobre 2023

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa