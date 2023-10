Zed presenta i grandi spettacoli dal vivo in Veneto 2023-2024

Dopo un’estate ricchissima di eventi ed una pausa necessaria a ricaricare le pile, i grandi spettacoli dal vivo tornano a pieno regime in Veneto grazie alla vasta e variegata programmazione targata Zed!

Si riparte ufficialmente venerdì 20 ottobre con il comico Luca Ravenna sul palco del Gran Teatro Geox di Padova, dove poi toccherà a Marcus Miller salire il 25 ottobre e, infine, doppio appuntamento con Ligabue in Fiera di Padova il 27 e 28 ottobre. E poi, da novembre, si spinge davvero sull’acceleratore.

Sono infatti tantissimi gli imperdibili show già in calendario per i prossimi mesi in Veneto e, come sempre, ce n’è davvero per tutti i gusti: dai concerti delle nuove e vecchie stelle del panorama musicale italiano a quelli dei grandi artisti internazionali, passando per il meglio della comicità e del teatro, fino agli immancabili show natalizi per tutta la famiglia nel mese di dicembre.

I biglietti per gli spettacoli targati Zed! sono disponibili su www.zedlive.com, su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

IL PROGRAMMA

GRAN TEATRO GEOX



Al Gran Teatro Geox ci sarà l’imbarazzo davvero della scelta nei prossimi mesi tra musica, teatro, danza, musical e comicità.

2023

Questo il calendario: Luca Ravenna in “Red Sox” (20 ottobre), Marcus Miller (25 ottobre), Pio e Amedeo (4 novembre), Willie Peyote (10 novembre), Fiorella Mannoia e Danilo Rea (11 novembre), The Manhattan Transfer (16 novembre), Vinicio Capossela (18 novembre), Elio e Le Storie Tese (22 novembre), Massimo Ranieri (24 novembre), Emis Killa (25 novembre), Francesco Cicchella in “Bis!” (1 dicembre), Matteo Paolillo (2 dicembre), The Rocky Horror Show (5, 6 e 7 dicembre), Madame (8 dicembre), The Christmas Show (9 dicembre), “Music on Ice – Ispirato a Frozen 1&2”(11 dicembre), Harlem Gospel Choir (14 dicembre), Max Gazzè (15 dicembre), Carolina in “Un Natale Favoloso…a teatro” (16 dicembre – ore 15 e ore 18), Lo Schiaccianoci (22 dicembre), Panariello VS Masini (23 dicembre), Marco e Pippo – Capodanno (31 dicembre),

2024

E. L Squad in “Lights in the Dark” (20 gennaio 2024), Enrico Brignano in “Ma…diamoci del tu!” (26 e 27 gennaio), Forza Venite Gente (28 gennaio 2024), Grease (2 e 3 febbraio 2024), Maurizio Battista (9 febbraio 2024), Luli Pampin (10 febbraio), Stefano De Martino in “Meglio Stasera!”, Edoardo Leo (16 febbraio 2024), “Peter Pan – Il Musical” (24 febbraio 2024), Giovanni Allevi (29 febbraio 2024), Pintus in “Una brutta persona” (1 e 2 marzo 2024), “Erisioni” – Canti e Danze Georgiane (10 marzo 2024), Loreena McKennitt (21 marzo 2024), Giovanni Vernia in “Capa Fresca” (22 marzo 2024), Camihawke in “Il saggio di fine anno” (23 marzo 2024), Queen at the Opera (24 marzo 2024), Giuseppe Giacobazzi (5 aprile 2024), Annalisa (19 aprile 2024), “Canto libero” – Omaggio a Battisti e Mogol (20 aprile 2024), Fulminacci (24 aprile 2024).

KIOENE ARENA

Alla Kioene Arena, il più grande palazzetto dello sport di Padova, sono in programma tre straordinari appuntamenti con il meglio della musica italiana.

Il 25 novembre sarà la volta di Tommaso Paradiso (ex frontman dei Thegiornalisti), il 28 novembre invece di Giorgia e il 14 dicembre, infine, dell’attesissimo ritorno di Calcutta (biglietti polverizzati in pochi giorni).

ARENA SPETTACOLI (Fiera di Padova)

Anche all’Arena Spettacoli del padiglione 7 della Fiera di Padova gli appuntamenti saranno: sul palco, ancora una volta, giganti del panorama musicale nostrano.

Apre le danze con un doppio appuntamento il 27 e 28 ottobre il grande Luciano Ligabue, a seguire il 18 novembre ci sarà per la prima volta in Italia elrow XXL (la versione extra-large del format di musica elettronica più pazzo del mondo) e poi, nel 2024, il 6 e 7 gennaio sarà la volta di una doppia data di Laura Pausini, il 29 gennaio arriverà poi Claudio Baglioni e infine l’8 marzo il palco sarà tutto del giovane talento di Gazzelle (reduce dal grande successo del suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma).

STADIO EUGANEO





Quest’anno lo Stadio Euganeo di Padova ha ospitato 3 grandissimi eventi dal richiamo nazionale e internazionale con i concerti dei Rammstein, di Marco Mengoni e di Tiziano Ferro. In attesa che si aggiungano anche gli altri tasselli al puzzle, c’è solo un nuovo appuntamento segnato in calendario allo stadio per il prossimo anno.

Parliamo di Ultimo che, reduce da un tour negli stadi con oltre 300mila biglietti venduti, incanterà il pubblico di Padova nella sera del 6 luglio 2024!

Scopri per intero la vastissima programmazione degli spettacoli annunciati finora – in continuo aggiornamento – su www.zedlive.com/eventi

