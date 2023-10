Vicenza: Sportello unico per certificazioni anagrafiche e stato civile

Sportello unico, assessore Nicolai: «Un servizio più efficiente. Sul fronte delle carte d’identità, abbattuti i tempi di attesa per il rilascio: da cinque a dieci giorni rispetto ai tre mesi del 2022»

È operativo, al piano terra di Palazzo Uffici, lo Sportello unico per le certificazioni anagrafiche e di stato civile. Con il nuovo Sportello unico si punta a semplificare e a rendere più efficiente l’erogazione del servizio che conta circa 6.700 accessi all’anno. Miglioramenti si riscontrano anche per quanto riguarda gli appuntamenti per il rilascio delle carte d’identità. Che, in questo periodo, richiedono un tempo di attesa dai cinque ai dieci giorni.

«Avere uno sportello unico per ottenere certificazioni anagrafiche e di stato civile è una scelta importante per la facilità di accesso ai servizi dei cittadini. Per cui ci tengo a ringraziare gli uffici competenti che si sono prodigati per realizzarla – spiega l’assessore ai servizi demografici Leonardo Nicolai -. Da oggi si potranno fare entrambi i certificati al piano terra di Palazzo degli Uffici e si potrà accedere mediante un solo canale di prenotazione. Finora invece esistevano due sportelli distinti con diverse difficoltà per i cittadini. Disagio che spesso, non conoscendo chiaramente la distinzione tra un certificato di anagrafe e di stato civile, prenotavano l’appuntamento nell’ufficio sbagliato, con conseguenti disagi e ritardi nell’erogazione del servizio.

Ricordo inoltre che, sempre nell’ottica del miglioramento dei servizi, ad oggi il tempo per il rilascio della carta d’identità è molto ristretto, va dai cinque ai dieci giorni. Invito quindi i cittadini con il documento in scadenza o che volessero sostituire la carta cartacea, anche non in scadenza, con quella elettronica, di non aspettare il periodo natalizio. Tradizionalmente infatti in prossimità delle ferie le richieste aumentano».

Sportello unico per le certificazioni anagrafiche e di stato civile

Con la costituzione dello Sportello unico per le certificazioni anagrafiche, che comprendono anche le autenticazioni di firma e di copie di atti, e di stato civile è stata rivista l’organizzazione del personale, superando la rigida distinzione tra dipendente dell’ufficio anagrafe e di stato civile. I due operatori, prima impiegati nei singoli uffici ciascuno con una sola funzione, sono stati delegati al rilascio di entrambe le certificazioni favorendo così una più facile turnazione in caso di malattia e ferie.

Lo Sportello è stato posizionato all’ufficio anagrafe al piano terra di Palazzo uffici per favorire l’accessibilità di tutti i cittadini, considerata anche l’elevata richiesta di rilascio delle certificazioni.

Attualmente le prenotazioni medie settimanali sono 100 per i certificati anagrafici e 40 per quelli di stato civile. In un anno si totalizzano quindi oltre 6.700 accessi di cittadini.

Si ricorda inoltre che è possibile scaricare tutti i certificati anagrafici, senza la necessità di recarsi agli sportelli comunali, tramite il portale Anpr (www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/).

Carte d’identità

Ad oggi, nel corso del 2023 sono state emesse 13.297 carte di identità elettroniche (cie) e 404 cartacee. Numeri in crescita se confrontati con il 2022 quando si è raggiunto il record di 12.623 cie e 429 documenti cartacei. Grazie alla riorganizzazione dei servizi demografici e all’ingresso di nuovo personale, i tempi di attesa ora vanno dai 5 ai 10 giorni, a fronte dei tre mesi riscontrati a giugno del 2022.

Le richieste di appuntamento, in genere con un andamento costante nel corso dell’anno, subiscono degli aumenti in prossimità delle ferie estive e natalizie, poiché il documento d’identità viene utilizzato per l’espatrio in molti Paesi esteri. Con la carta elettronica è inoltre possibile accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione e per questo motivo è consentito richiederne il rilascio in sostituzione di quella cartacea anche se non è in scadenza.

Si invitano quindi i cittadini con il documento in scadenza o cartaceo a prendere appuntamento prima del periodo natalizio.

Vicenza, 19 ottobre 2023

