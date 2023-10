“Segnali elettrici a Palazzo Thiene”: laboratorio per bimbi 7/10 anni

Domenica 22 ottobre “Segnali elettrici a Palazzo Thiene”, laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni alle Gallerie di Palazzo Thiene – Vicenza

Una domenica all’insegna delle discipline Stem, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, per i bambini dai 7 ai 10 anni. “Segnali elettrici a Palazzo Thiene” è il titolo del vivace laboratorio che si svolgerà domenica 22 ottobre nelle sale ipogee delle Gallerie di Palazzo Thiene. Il laboratorio è curato dal museo MUST ITIS A. Rossi in collaborazione con l’Associazione Ex Allievi nell’ambito della mostra “Un grande passato, il resto è futuro” ad ingresso libero aperta dal giovedì alla domenica dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso 16.30, informazioni https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/354842).

«Ringrazio l’associazione ex allievi dell’Istituto Rossi, che in occasione della mostra ha pensato a questo spazio dedicato ai più piccoli – dichiara l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin -. E’ importante avvicinare le giovani generazioni alle materie scientifiche e alla tecnologia per renderle delle vere opportunità di crescita e, un giorno, di possibile occupazione».

Per prenotare il laboratorio scrivere a info@exallievirossi.com entro sabato 21 ottobre, indicando la fascia oraria preferita: dalle 15 alle 15.45 oppure dalle 15 alle 16.45.

Vicenza, 19 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa