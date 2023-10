Piazzola sul Brenta: concerto benefico, sostegno “Davide e Golia”

Appuntamento il 21 ottobre con il Voice in Soul Choir della Filarmonica Cittadellese 1996 a Piazzola sul Brenta.

Dopo la fortunata prima edizione del 14 e 15 gennaio 2023, sabato 21 ottobre torna l’appuntamento musicale solidale promosso dal Voice in Soul Choir della Filarmonica Cittadellese 1996, dall’Associazione Diakonia Onlus e dalla Parrocchia di Piazzola sul Brenta, in collaborazione con il Comune di Piazzola sul Brenta, a sostegno del servizio-segno “Davide e Golia” Brenta di Caritas Diocesana Vicentina, che ha sede proprio a Piazzola sul Brenta.

Il concerto,

denominato “Voci dal cuore” e diretto da Gioia Zanarella, è in programma alle 20.30 nel Duomo di Piazzola sul Brenta. L’ingresso è con offerta responsabile e il ricavato sarà devoluto al locale gruppo di auto mutuo aiuto “Davide e Golia”. Gruppo che si propone di creare uno spazio di ascolto e di incontro per chi vive un disagio psichico o una difficoltà relazionale importante. Gestito dall’Associazione Diakonia Onlus in collaborazione con l’Ulss 6 Euganea e l’Unità Pastorale di Piazzola sul Brenta.

È possibile prenotare il posto scrivendo a assfilarmonicacittadellese@gmail.com o contattando i numeri 348 4858318 o 349 7124873.

Caritas Diocesana Vicentina

“Ringraziamo tutte le realtà coinvolte per aver deciso di sostenere nuovamente questo nostro servizio-segno e tutte le persone che parteciperanno al concerto – afferma don Enrico Pajarin, direttore di Caritas Diocesana Vicentina –. Le offerte raccolte saranno molto importanti per le attività di socializzazione che il locale gruppo ‘Davide e Golia’ propone alle persone con disagio psichico”.

“Possiamo dire di essere una realtà di riferimento per tutta l’area del cittadellese – spiega Nicola Milani, responsabile del ‘Davide e Golia’ Brenta –. Del nostro gruppo attualmente fanno infatti parte circa 40 persone. Esse possono contare sull’aiuto di 15 volontari, che le facilitano nel loro percorso di riconnessione con la quotidianità e che sono quindi una risorsa fondamentale per le nostre attività”.

Vicenza, 18 ottobre 2023

Ufficio stampa Caritas Diocesana Vicentina Guido Gasparin