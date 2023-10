CioccolandoVi 2023: si inaugura la diciottesima edizione

La rassegna più golosa dell’anno – domani alle ore 13.00 – CioccolandoVi 2023

Sarà inaugurata domani,

venerdì 20 ottobre, “CioccolandoVi 2023”, la rassegna interamente dedicata alla promozione e alla vendita di cioccolato, che fino alla sera di domenica 22 ottobre animerà piazza dei Signori e contra’ Garibaldi.

Al taglio del nastro, previsto alle ore 13.00, in Piazza dei Signori, saranno presenti

il presidente di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo

l’assessore allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi.

CioccolandoVi

arriverà così alla sua diciottesima edizione, offrendo agli appassionati di cioccolato o in generale a tutti i visitatori, un’invitante sfilata di tantissimi prodotti ottenuti dalla lavorazione del cacao e un unico comune denominatore: la qualità del cioccolato, garantita dalla selezione delle materie prime, dalle modalità di lavorazione delle stesse, dalla passione dei Maestri cioccolatieri.

Quest’anno sono 24 i produttori di cioccolato che riempiranno i bianchi stand di CioccolandoVi di tavolette, praline e altre prelibatezze realizzate con cacao monorigine; deliziosi cremini al taglio; originali stecche speziate; liquori e grappe al cioccolato, creme spalmabili, la cioccolata calda in tazza, da bere sul posto, e molte altre delizie.

Gli stand

saranno aperti al pubblico

venerdì 20 ottobre dalle ore 13.00 alle ore 23.00,

sabato 21 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 24.00

domenica 22 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Sabato 21 i negozi e i pubblici esercizi potranno prolungare l’orario di apertura fino a tarda notte.

Come per gli anni scorsi, l’evento è organizzato da Confcommercio Vicenza, in collaborazione con l’assessorato allo sviluppo economico e l’assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività della città, con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, dell’Associazione 50&Più di Vicenza.

Altre informazioni: www.cioccolandovi.it

19 ottobre 2023