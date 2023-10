Chiuppano: 34° Rassegna Teatrale “Invito a Teatro”

Novembre 2023, iniziativa che si terrà nei sabati 4-11-18-25 novembre presso l’Auditorium del Centro Servizi Comunale di Chiuppano.

SABATO 4 novembre 2023 – ore 20,45

UNA LETTERA DI TROPPO

Commedia brillante di Valerio Di Piramo Regia di Martina Angela Quaranta

Compagnia IL COVOLO (Longare)

Commedia brillante e colorata che vede Anna e Gilberto, moglie e marito, tornare da una breve vacanza e trovare la casa sotto sopra. Entrambi hanno ricevuto una telefonata sospetta: una lettera avrebbe rivelato qualcosa al proprio coniuge. Molti sono i dubbi, i sospetti attorno cui si svolge la storia. Alla base della storia vige la poca comunicabilità, il dubbio, la bugia.



SABATO 11 novembre 2023 – ore 20,45

LA PILLOLA TIRAMESU’

Commedia brillante,vers. veneta di A.Stefani (da canovaccio di E.Rusca) Regia di Aldo (Alvin) Zordan – Compagnia Teatrale Astichello APS (Monticello Conte Otto)

Ambientata nella Vicenza di fine XX secolo la commedia racconta le disavventure di un modesto avvocato, impegnato a risolvere i problemi legali, e non, di clienti e amici.

Equivoci e situazioni strane, causati da una particolare “pillola”… Commedia arricchita da numerosi personaggi bizzarri, che con i loro dialoghi incalzanti e serrati, creano sospetti e malintesi, e fanno sì che questo lavoro sia uno scoppiettante e incredibile meccanismo comico dal finale… ovviamente a sorpresa.

SABATO 18 novembre 2023 – ore 20,45

5 DONNE CON LO STESSO VESTITO

Commedia brillante, testo di Alan Ball – Regia di Amer Sinno

Compagnia Lo Scrigno (Vicenza)

Un pomeriggio di confessioni tragicomiche delle damigelle della sposa: nel giardino di casa Marlowe sta per iniziare un sontuoso ricevimento di nozze. Ma le damigelle non hanno nessuna intenzione di partecipare ai festeggiamenti e una alla volta si nascondono in una camera al piano di sopra. Tra risate e cocktail, le 5 donne in fuga ci offrono un irriverente e impietoso spaccato del mondo femminile.

SABATO 25 novembre 2023 – ore 20,45

IL VIAGGIO DEI CRETINI

Commedia brillante, di Christian Nicoluzzi e Sergio Purgato

Compagnia Controscene Prospettive Teatrali (Marano Vicentino)

L’esilarante vicenda ruota attorno a tre coppie di improbabili turisti, che si imbarcano su un volo low-cost alla volta di Creta. In un crescendo di tensione e battute, le paure, gli aneddoti e i luoghi comuni, sul volo aereo, vengono amplificati da due hostess scorbutiche, un pilota con un difetto fisico, un aeromobile scassato e un passeggero vestito di nero…

PREVENDITA e INFORMAZONI

presso Edicola Cartoleria rando

in Auditorium un ora prima dello spettacolo

TRIBUNA NON NUMERATA

Biglietti: Intero euro 8,00 – Ridotto euro 5,00 (dai 6 ai 18 anni) – Abbonamenti euro 30,00 (4 spettacoli)

Ai fini del calcolo della capienza Auditorium si prega di segnalare la presenza di minori di anni 6, non paganti, al momento dell’acqusto del biglietto

Fonte Comune di Chiuppano Ufficio Cultura e Commercio