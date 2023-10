In Gran Guardia ‘I gatti più belli del mondo’. E, per la prima volta, un’area pet therapy dove accarezzare i mici – Verona: l’Esposizione Internazionale Felina festeggia 45 anni

Il 21 e 22 ottobre Verona capitale del regno felino, centinaia di esemplari in arrivo. Contest per i gatti di casa, disegni in concorso e ‘ring’ per appassionati e famiglie. Bambini gratis

Sarà un appuntamento imperdibile. Una grande festa per i 45 anni dell’Esposizione Internazionale Felina. A Verona sono in arrivo centinaia di mici. Per due giorni, ‘I gatti più belli del mondo’ saranno tra le mura scaligere, pronti a sfilare lo scettro al campione in carica, Poldo il norvegese delle foreste che da un anno è re indiscusso delle expo. I riflettori si accendono sul Cat Show ‘targato’ E.N.F.I. Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre,

in Gran Guardia, sfileranno vere e proprie star feline, abituate ad essere coccolate e vezzeggiate. Così come ammirate per la loro bellezza e particolarità. Verona celebra una storia d’amore lunga 45 anni, la prima edizione dell’Esposizione, infatti, fu nel lontano 1978. E per l’occasione sarà allestita una zona pet therapy. Per la prima volta, grandi e piccoli potranno entrare in un’area protetta dove accarezzare i mici e passare del tempo con loro. Gli ingressi saranno controllati e scaglionati, in modo da rendere l’esperienza rilassante in primis per i gatti e poi per tutti gli umani che vorranno lasciarsi travolgere da fusa e giochi.

L’Esposizione Internazionale Felina è stata presentata, questa mattina, in sala Arazzi, dal consigliere comunale delegato alla Tutela degli Animali Giuseppe Rea, assieme alla presidente del Club Felino di Verona Maria Sole Farinelli e all’ideatrice dell’Expo Costanza Daragiati. È stata Costanza, nel 1978, a portare in Italia, per la prima volta, una mostra felina, scegliendo come location la sua città: Verona. Da allora non si è mai fermata, organizzando numerosi eventi in tutta Italia e mantenendo l’appuntamento alla Gran Guardia una tappa fissa.

Maria Sole Farinelli

“Sarà una grande festa dedicata ai nostri amati gatti, sono loro i protagonisti indiscussi del Cat Show – spiega il presidente del Club Felino di Verona Maria Sole Farinelli -. Verona da 45 anni ospita questa manifestazione, un traguardo che vogliamo celebrare assieme alle famiglie e ai bambini. Incontrare allevatori professionisti, così come veterinari ed esperti di alimentazione permette di sensibilizzare le persone, soprattutto quelle che stanno pensando di allargare la famiglia con un gatto. Quello di Verona sarà un evento per tutti, soprattutto per i più piccoli che avranno la possibilità di entrare gratuitamente e conoscere da vicino le più belle razze del mondo”.

A due passi dall’Arena, si potranno vedere dal vivo dai giganti Maine Coon all’affascinante Bengala. E ancora British, Sphynx, Persiani, Esotici, Devon Rex, Scottish, Higland, Ragdoll, Siberiani e Blu di Russia. Compresi i campioni delle passate edizioni.

Il pubblico potrà conoscere particolarità e carattere di ogni micio. Scoprire le razze adatte alla pet therapy, così come quelle che non creano allergie. E ancora imparare come comunicare con ogni felino, osservando posizione delle vibrisse, i baffi che si trasformano in veri e propri radar, i movimenti delle orecchie o l’apertura di occhi e pupille. Vedere come gli amici a quattro zampe vengono curati. Tante le curiosità, dal ‘trucco e parrucco’, ai vizi felini. Ma non solo. Saranno presenti anche veterinari ed esperti di alimentazione ai quali chiedere informazioni. Un viaggio a 360 gradi nel mondo felino targato E.N.F.I.

Grandi e piccini

potranno assistere anche al campionato Enfi e ai ‘ring’, che vedranno impegnata una giuria internazionale, con i giudici Chiara De Luca, Brigitta Redford, Jurgen Trautmann, Tatjana Bohm. Professionisti che valuteranno bellezza, postura e reattività di ogni gatto. Per categoria: cuccioli, adulti, interi o neutri. Per poi decretare il più bello in assoluto. Anche i visitatori saranno chiamati in causa e potranno acclamare il gatto preferito.

Ogni sezione dell’Expo sarà contraddistinta dal nome della razza felina in mostra e da un qr-code per conoscerne tutte le particolarità. All’interno della Gran Guardia ci saranno anche alcuni stand di cibo, prodotti e oggettistica ‘felina’. I visitatori potranno parlare con i veterinari, mentre nello spazio Farmina saranno presenti dei professionisti che si occupano di alimentazione.

Un ricco programma

sia all’interno dell’Expo, sia per chi partecipa da casa. Su tutte le pagine social è attivo il concorso fotografico dedicato ai gatti domestici. In palio l’ingresso gratuito alla mostra. E per i bambini che porteranno in Gran Guardia un disegno a tema felino sono previsti gadget e premi.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, ma anche per le famiglie. L’ingresso alle due giornate, dalle 9.30 alle 18.30, sarà gratis per tutti i bambini fino ai 10 anni. Ridotto per ragazzi dagli 11 ai 14 anni e per gli over 65. Aperta la biglietteria online sul sito www.igattipiubellidelmondo.it.

Ulteriori informazioni sulle pagine facebook e instagram dell’evento organizzato da Movimento Azzurro – Ecosezione Verona in collaborazione con il Club Felino, sotto l’egida dell’E.N.F.I. – Ente Nazionale Felinotecnica italiana e con il patrocinio del Comune di Verona. Sponsor della manifestazione Farmina, media partner Deep Club organization. Allestimento delle sale a cura di Flover.

Verona, 18 ottobre 2023

Ufficio stampa Stefania Finetto press@stefaniafinetto.com