Tutto quello che c’è da sapere sull’HACCP

Il sistema HACCP è stato ideato e messo a punto per garantire la sicurezza alimentare degli uomini che viaggiarono verso la luna: lo scopo era quello di consentire agli astronauti di svolgere la propria missione senza rischiare intossicazioni alimentari. Oggi la sigla HACCP – che vuol dire Hazard Analysis and Critical Control Points – è nota a molti: non c’è di mezzo un viaggio nello spazio, ma questioni più concrete. Un corso HACCP , infatti, deve essere frequentato da chiunque abbia intenzione di avviare un’attività commerciale correlata al comparto alimentare.

I corsi HACCP

Le persone che lavorano nel settore alimentare – non solo gli imprenditori, ma anche i dipendenti – sono tenuti a possedere l’attestato HACCP, un documento che ha lo scopo di disciplinare le norme che hanno a che fare con la sicurezza alimentare e l’igiene. In sostanza gli imprenditori che desiderano iniziare un’attività nel settore alimentare hanno l’obbligo di conseguire la certificazione HACCP, e di implementare il manuale HACCP sulla base del protocollo di autocontrollo alimentare. Per ottenere l’attestato non bisogna far altro che frequentare un corso dedicato, così da poter apprendere le varie norme di comportamento che occorre mettere in pratica a proposito della conservazione, del trasporto, della produzione e della manipolazione degli alimenti.

A che cosa serve un corso HACCP

I corsi HACCP, che come ogni altro corso legato alla formazione per la sicurezza sul lavoro vengono erogati da Progetto81. Permettono a chi li frequenta di acquisire conoscenze correlate ai rischi microbiologici, con riferimento per esempio alla salmonella e alla listeria. Essi, inoltre, spiegano in che modo gli ambienti industriali e alimentari devono essere igienizzati. Vengono fornite informazioni riguardanti le leggi in vigore, non solo in Italia ma anche a livello europeo, nel settore alimentare.

I principi dell’HACCP

Sono 7 i principi fondamentali sui quali si fonda l’HACCP. Il primo è rappresentato dall’identificazione dei pericoli e dalla conseguente analisi dei rischi. Il secondo riguarda la rilevazione dei CCP. Il terzo è costituito dall’analisi dei limiti critici. Il quarto consiste nell’implementazione delle procedure di monitoraggio. Il quinto ha a che fare con la verifica delle azioni correttive. Il sesto è relativo alla definizione delle procedure di verifica. Il settimo, infine, chiama in causa le registrazioni. Il principale obiettivo dell’HACCP consiste nel garantire i più alti standard di commestibilità alimentare e di sicurezza igienica. Assicurare al fine di prevenire e contrastare la tossinfezione alimentare. Per poter esaminare le criticità aziendali occorre pertanto mettere a punto un diagramma di flusso.

La rilevazione dei CCP

Al fine di rilevare i CCP è molto importante conoscere i processi di lavoro. Le 3 fasi di sviluppo previste dal sistema HACCP comprendono il mandato della direzione, la creazione del team destinato allo sviluppo del sistema dei processi HACCP e la redazione delle schede descrittive dei vari prodotti. Non è tutto, però, in quanto poi si rende necessaria una verifica sul campo: si tratta, cioè, di accertare che tutte le fasi portino a una produzione efficiente, con un flusso di lavoro standardizzato a beneficio della qualità che deve essere garantita ai consumatori. La salvaguardia dei processi di lavoro richiede, secondo l’HACCP, un vero e proprio approccio scientifico.

I regolamenti alimentari

Nel nostro Paese il Regolamento 852 del 2004 rappresenta la normativa di riferimento nel settore. Entrato in vigore nel 2006, prevede anche le sanzioni che devono essere comminate a coloro che non rispettano le disposizioni HACCP. In più, questo regolamento indica le procedure che devono essere messe in atto nelle aziende alimentari con gli addetti alimentaristi che devono farvi riferimento per le fasi di autocontrollo. Proprio per questo motivo gli operatori alimentari sono tenuti ad acquisire competenze e conoscenze riguardanti l’igiene del personale.

Il responsabile HACCP

Quando si parla di responsabile HACCP si fa riferimento al soggetto a cui spetta il compito di applicare il sistema HACCP e che gestisce il lavoro che viene svolto dagli operatori alimentari. Egli tra l’altro deve fare sì che ogni processo relativo agli alimenti soddisfi i requisiti minimi indicati dalla normativa HACCP per tutte le fasi del ciclo di produzione. Deve essere anche redatto un piano di autocontrollo riguardante la sicurezza alimentare al fine di identificare i potenziali pericoli che derivano dai vari processi di lavorazione degli alimenti.