Thiene: Consiglio Comunale sul caso Consorzio di Polizia Locale

L’Amministrazione Comunale convoca il Consiglio Comunale sulla vicenda del Consorzio di Polizia Locale

La seduta sarà a porte chiuse per la privacy

Era stata protocollata lo scorso 12 ottobre la richiesta presentata al Presidente del Consiglio Comunale da parte delle Minoranze di convocare l’Organo consiliare con urgenza, invocando l’art. 7 dello Statuto Comunale relativamente alle vicende che stanno interessando il Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino.

A seguito della ricezione della richiesta, il Presidente del Consiglio Comunale ha prontamente convocato la Conferenza dei Capigruppo, che si è riunita il 16 ottobre scorso, per definire data e modalità dello svolgimento della seduta.

La Presidenza si è riservata, una volta raccolte le opinioni dei Capigruppo, di verificare la necessità di procedere in seduta segreta anche alla luce della traccia di discussione che i Capigruppo di Minoranza hanno sottoscritto e presentato a margine dell’incontro.

Spiega il Presidente Andrea Zorzan:

«L’argomento posto all’ordine del giorno, come dettagliato nel documento sottoscritto dai Consiglieri Benetti, Busin e Scanavin a conclusione della riunione dei Capogruppo tenutasi lo scorso 16 ottobre, ricade pienamente nei casi per i quali il Regolamento comunale prevede che la seduta consiliare si tenga in forma segreta. È necessario che tale seduta si svolga a porte chiuse a tutela della riservatezza degli interessati; è infatti impossibile fornire risposte ai quesiti posti senza violare il diritto alla privacy e la specifica disciplina di legge sul procedimento di giustizia contabile in corso.

Sono consapevole che tale decisione potrebbe essere letta come una limitazione alla volontà di informare la Cittadinanza, ma così non è. Si tratta di applicare i Regolamenti e tutelare i soggetti coinvolti. Far parte di un Consiglio Comunale non è un gioco. Bisogna saper ponderare le prerogative riconosciute ad ogni singolo consigliere, elemento che la Presidenza non ha mai fatto venir meno, dalla doverosa tutela della privacy di chi si trova coinvolto nella vicenda, elemento che la Presidenza considera prioritario e che la Legge tutela. È doveroso da parte mia ricordare comunque che tutti coloro che presenzieranno alla seduta consiliare sono tenuti al segreto d’ufficio».

Il Consiglio Comunale, quindi a porte chiuse, si riunirà il prossimo mercoledì 25 ottobre alle ore 18.30 nella sede municipale.

Thiene, 18 ottobre 2023

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa