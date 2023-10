Tennis Comunali Vicenza: terza giornata del campionato di serie A2

Secondo impegno consecutivo per Tennis Comunali Vicenza che ospita il Tennis Club Villasanta.

3-1 il risultato al termine dei singolari con Tommaso Dal Santo (2.3) che firma il primo punto regolando con un doppio 6-3 Andrea Borroni (2.4).

Successo in due set anche per Gabriele Bosio (2.3), che si impone per 6-3 7-5 contro Pietro Fellin.

Il 3-0 arriva grazie a Giovanni Peruffo (2.3) che supera per 6-3 6-4 Davide Albertoni (2.4) dopo aver rimontato nel secondo set da 1-4 sotto.

Non riesce a completare l’en plein vincente Thiago Tirante, piegato in rimonta da Federico Arnaboldi (2.1) che, dopo aver perso il tie-break, va a vincere per 6-3 6-1 l’incontro sicuramente più combattuto ed equilibrato di giornata.

Decisivi come la settimana scorsa risultano quindi i doppi. A regalare il punto della vittoria ci pensano Bosio e Peruffo, che battono 6-3 7-5 Arnaboldi/Albertoni.

L’altro incontro si decide al long tie-break con Tirante e Dal Santo che la spuntano per 10-4 su Fellin/Borroni.

5-1 e seconda vittoria consecutiva per la formazione berica attesa domenica dalla prima trasferta sui campi in veloce del Santa Margherita, autentica corazzata del girone, che domenica è andata a vincere per 4-2 contro il Colle degli Dei.

Enrico Zen

“Sono contento perché la nostra è stata una vittoria del gruppo – commenta Enrico Zen, presidente di Tennis Comunali Vicenza – E i ragazzi sono stati bravi a non subire il contraccolpo dopo che Tirante, il nostro numero 1, aveva perso una partita combattutissima, in cui è uscito dal campo con i crampi e davvero molto stanco. Nonostante questo ha voluto giocare il doppio e ha dimostrato davvero grande attaccamento alla maglia.

Complimenti a Dal Santo e Bosio che hanno vinto i loro due primi singolari e, naturalmente, a Giovanni Peruffo, che finora si conferma imbattuto: 4 partite, compresi i doppi, ed altrettanti successi. Ma lo ripeto quello che più mi piace è l’unione dei giocatori che dimostrano di essere davvero una squadra. E adesso la trasferta a Santa Margherita dove non abbiamo nulla da perdere: loro sono i più forti del girone, hanno il vantaggio di giocare sul veloce, però noi non ci tireremo di certo indietro pronti a dire la nostra”.

Tennis Comunali Vicenza – TC Villasanta 5-1

Singolari: Bosio (2.3) b. Fellin (2.3) 6-3 7-5; Dal Santo (2.3) b. Borroni (2.4) 6-3 6-3; Peruffo (2.3) b. Albertoni (2.4) 6-3 6-4; Arnaboldi (2.1) b. Tirante (2.1) 6-7(4) 6-3 6-1. Doppi: Tirante/Dal Santo b. Fellin/Borroni 6-4 6-7 10-4; Bosio/Peruffo (TC) b. Arnaboldi/Albertoni 6-3 7-5.

