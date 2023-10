Distretto “Summano” ottiene il riconoscimento dalla Regione

Il Distretto Territoriale del Commercio ‘Summano’ dei Comuni di Santorso e Piovene Rocchette ottiene il riconoscimento della Regione.

Prossimo step: formare imprese e attività per agguantare i finanziamenti

Nato da pochi mesi,

il 4 settembre scorso il Distretto Territoriale del Commercio ‘Summano’ ottiene il riconoscimento ed entra a far parte dell’elenco regionale. Premiata quindi la sinergia messa in campo dai Comuni di Santorso e Piovene Rocchette, grazie al sostegno di Confcommercio Schio, per sostenere attivamente il settore commercio nell’ambito dei centri urbani e storici. Prossimo passo, dove importante sarà la partecipazione delle imprese e delle attività locali, agguantare i bandi ed i finanziamenti regionali per far crescere o migliorare la propria attività. Per fare questo serve arrivare pronti e preparati alle scadenze, formandosi tramite il Distretto Territoriale del Commercio ‘Summano’.

Valeria Zaltron

L’idea è nata dalla consapevolezza delle difficoltà che incontrano gli esercizi di vicinato, difficoltà che portano, purtroppo, a chiusure o ridimensionamenti anche di attività storiche. “Da qui il progetto di costituire questo Distretto del Commercio. – spiega Valeria Zaltron, Assessore Comunale con delega al territorio e al lavoro del Comune di Santorso – abbiamo affrontato il problema aprendo un proficuo scambio con le associazioni di categoria locali, che ha visto vari incontri per capire la situazione delle esercenti. Più di recente c’è stata anche una serata pubblica per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di operare scelte consapevoli come consumatori: acquistare, il più possibile, prodotti locali o rifornirsi presso attività presenti sul territorio incentiva un circuito economico virtuoso che non solo dà sostegno alle imprese locali, ma è anche più sostenibile dal punto di vista ambientale e aiuta a mantenere vivi i nostri centri cittadini”.

Franco Balzi

“Aver ottenuto il riconoscimento del ‘Distretto del Summano’ in collaborazione con il Comune di Piovene Rocchette, servirà – commenta il Sindaco Franco Balzi – anche alle piccole botteghe di quartiere ad accedere con più facilità a strumenti utili per ottenere fondi per restare con la propria attività al passo con i tempi, incontrare le esigenze dei consumatori e continuare così ad offrire l’ottimo servizio al pubblico che i cittadini hanno imparato ad apprezzare.

Erminio Masero

“Giovane e già premiato col riconoscimento della Regione Veneto, il Distretto Territoriale del Commercio ‘Summano’ è pronto ad incontrare i propri associati in serate mirate per presentare importanti opportunità di finanziamento, anche a fondo perduto, in calendario nel 2024. Non bisogna arrivare impreparati a queste scadenze e, avendo la fortuna di avere l’esperienza e la competenza di Confcommercio di Schio, sono più che sicuro che molti obiettivi andranno centrati-commenta il Sindaco di Piovene Rocchette, Erminio Masero– Per questo è importante sensibilizzare gli operatori commerciali del ‘distretto Summano’ affinché agguantino i fondi per migliorare le loro attività e, a cascata, diano ancora maggiore vivacità al territorio”.

Roberto De Luca

“L’Amministrazione di Piovene Rocchette è orgogliosa di avere ricevuto, assieme al Comune di Santorso il riconoscimento regionale del Distretti Territoriale del Commercio ‘Summano’-dichiara il Vicesindaco di Piovene Rocchette Roberto De Luca-Con questa azione condivisa, la nostra Amministrazione ha voluto fortemente essere parte fondamentale di questo Distretto per essere a sostegno del settore del commercio nell’ambito dei centri storici e urbani.E’ un impegno che, assieme alle associazioni di categoria, agli imprenditori e ai cittadini, ci assumiamo per promuovere delle scelte atte alla rigenerazione del tessuto urbano. Per valorizzare le qualità del territorio con innovazioni adatte al contesto economico e sociale del nostro territorio”.

Guido Xoccato

“Questo è un bel esempio di sinergia fra i due Comuni e le Associazioni di categoria” – aggiunge Guido Xoccato Presidente di Ascom Confcommercio del Mandamento di Schio – “per investire e credere sulla riqualificazione del territorio, del turismo e del tessuto commerciale dei negozi di vicinato. Ora che il Distretto del Commercio del Summano è riconosciuto dalla Regione possiamo iniziare assieme alle attività imprenditoriali di Piovene Rocchette e di Santorso un percorso di crescita e di condivisione di progetti e di programmi da realizzare”.

Gaetano Rossi,

Presidente del Raggruppamento di Schio di Confartigianato Imprese Vicenza, nota come “sempre di più la Regione chiede un lavoro in sinergia tra pubblico e privato con un maggior coinvolgimento delle imprese anche all’interno dei distretti. L’incontro della scorsa settimana ha confermato la forte volontà di Amministrazioni Comunali e Associazioni di categoria di essere pronte a lavorare a progetti condivisi con obiettivi comuni. E’ richiesto uno sforzo maggiore rispetto al passato ma saremo al fianco delle nostre imprese e sono sicuro che ci sarà una risposta positiva anche da parte loro”.

17 ottobre 2023

Fonte Comune di Piovene Rocchette Ufficio Stampa