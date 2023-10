Casa Albergo La Filanda di Magrè: al via interventi di miglioramento

Nelle prossime settimane sono in programma una serie di interventi alla Casa Albergo La Filanda di Magrè – Schio (VI). La struttura di via Camin che fa parte dell’Ipab Centro Assistenza Servizi per Anziani accoglie 34 mini appartamenti per persone autosufficienti e un centro diurno aperto a tutti agli anziani che vivono a Schio.

Gli interventi alla Casa Albergo La Filanda

Nello specifico gli interventi previsti riguardano la sostituzione di tre caldaie, del gruppo frigo del centro diurno e la sistemazione del tetto dell’edificio. «Si tratta di piccoli lavori di miglioramento di una struttura che è un punto di riferimento per il nostro territorio – sottolinea il vicesindaco e assessore al sociale, Cristina Marigo -. Anche attraverso questi interventi emerge l’attenzione verso la popolazione anziana che grazie a strutture come La Filanda trova un contesto di vita protetto e capace di favorire la socializzazione».

«Ci tengo a ringraziare il Comune a nome mio, del Consiglio di Amministrazione che rappresento e di tutti coloro che frequentano la struttura che è un’eccellenza abitativa per tante persone – aggiunge Giuseppe Sola, presidente de La Casa -. In molti, infatti, hanno trovato nella Filanda un nuovo modo di vivere, che consente loro di combattere con la socialità la solitudine che spesso si incontra avanti con gli anni e che abbiamo visto essere la medicina migliore per la qualità della vita. Quello de La Filanda è un progetto copiato anche da altri Comuni limitrofi e che speriamo possa continuare negli anni quale formula vincente difronte al fenomeno dell’invecchiamento che, a guardare i numeri delle “prenotazioni” degli alloggi, ci dice che in futuro sarà necessario trovare nuovi spazi per andare incontro alle richieste del territorio».

Il costo totale degli interventi sostenuto dall’Amministrazione Comunale è di circa 65 mila euro.

Schio, 18 ottobre 2023

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa