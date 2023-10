Bassano: nuova pista ciclopedonale tra via De Gama e via Ca’ Dolfin

L’Amministrazione comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale tra via Vasco De Gama e via Ca’ Dolfin.

Il nuovo tracciato

per i ciclisti, che sarà fruibile anche dai pedoni, collegherà la pista ciclabile esistente in via Ca’ Dolfin, nei pressi dei campi di calcio di Santa Croce e di fronte ai palasport cittadini, con i percorsi presenti in via Balestra e di fronte la scuola secondaria di primo grado Bellavitis 2.0, costeggiando il lato sud del parco Giovanni Paolo II.

La pista sarà realizzata nel rispetto delle prescrizioni ministeriali per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con una larghezza di quattro metri e la presenza di rampe per attenuare le pendenze presenti in alcuni punti.

Sarà rivolta particolare attenzione anche alla sicurezza, con una separazione del percorso ciclabile da quella pedonale tramite adeguata segnaletica orizzontale, visibilità aumentata dello sbocco degli utenti deboli della strada nel punto di innesto con via Ca’ Dolfin, utilizzo di materiale drenante per limitare l’accumulo di acqua e fango durante le intemperie e apposite griglie di raccolta delle acque in caso di precipitazioni forti e improvvise e illuminazioni con armature stradali a led.

“Con questa nuova opera –

spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta – consegneremo un tassello fondamentale per valorizzare anche i percorsi esistenti, dando vita a una rete ciclopedonale sicura a servizio di un’area cittadina importante, attraversata quasi ogni giorno da tante persone di ogni età che frequentano la scuola, il parco e gli impianti sportivi di Santa Croce. Il percorso utilizzerà una parte del sedime della strada realizzata con la zona industriale, ora chiusa al traffico, e sarà caratterizzato anche da nuove alberature e movimenti terra che renderanno l’area un vero e proprio proseguimento del parco”.

Il costo complessivo dell’intervento è di 250 mila euro.

Bassano del Grappa, 18 ottobre 2023

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa