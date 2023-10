Arsiero: scivola dal sentiero e perde la vita

Prima di mezzogiorno la Centrale del 118 è stata allertata da alcuni abitanti di Castana (Arsiero). Abitanti che, dopo aver visto rientrare il cane da solo, preoccupati erano saliti nel bosco a cercarne la proprietaria e avevano rinvenuto il corpo esanime della donna.

L.M., 72 anni di Arsiero (VI)

era scivolata dal sentiero più alto che stava percorrendo, ruzzolando una sessantina di metri nel bosco verticale, fino a superare il sentiero sottostante e fermarsi tra i rovi. Purtroppo per la squadra arrivata sul posto e per il personale medico dell’ambulanza sopraggiunti non è stato possibile fare altro che constatare il decesso della donna, dovuto ai traumi riportati.

Ottenuto il nulla osta per la rimozione, sul posto anche i Carabinieri, la salma è stata imbarellata e trasportata fino all’abitato, per essere affidata al carro funebre.

Arsiero (VI), 18 – 10 – 23

Michela Canova

Addetta Stampa Soccorso Alpino e Speleologico Veneto

