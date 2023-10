Completata l’opera di potenziamento ed efficientamento per 7,3 mln di euro. Consumi ridotti del 30% – Viacqua presenta il “nuovo” depuratore di Thiene

È stata presentata questa mattina

alla presenza degli Amministratori Locali dei comuni soci l’opera di revamping[1] che Viacqua ha realizzato presso l’impianto di depurazione “Astico” di Thiene.

Gli interventi, per un valore complessivo di 7,3 milioni di euro, eseguiti da un gruppo di imprese guidate da Suez Italia SpA, hanno riguardato in particolare il potenziamento del sito e la generale riqualificazione dal punto di vista tecnologico ed energetico.

L’opera ha beneficiato di un contributo del Ministero dell’Ambiente (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) per un totale di 1 milione di euro.

Il depuratore,

che serve 24 Comuni, dispone oggi di:

un nuovo ripartitore di portata che consente la distribuzione delle portate tra impianto esistente e nuove sezioni, con la possibilità di bypassare il sollevamento intermedio a beneficio dei consumi energetici;

che consente la distribuzione delle portate tra impianto esistente e nuove sezioni, con la possibilità di bypassare il sollevamento intermedio a beneficio dei consumi energetici; una sezione di denitrificazione[2] completamente riqualificata anche strutturalmente con una nuova rete per l’aria e un gruppo di soffianti dedicato[3];

anche strutturalmente con una nuova rete per l’aria e un gruppo di soffianti dedicato[3]; 8 linee biologiche , di cui 2 di nuova costruzione . Le linee esistenti sono state aggiornate con una nuova rete per l’aria, nuove soffianti e sonde per la misurazione costante dei principali parametri del processo depurativo.

Tutte le linee biologiche, grazie alla strumentazione on-line installata, consentono inoltre il monitoraggio continuo e l’ottimizzazione dei processi;

, di cui . Le linee esistenti sono state aggiornate con una nuova rete per l’aria, nuove soffianti e sonde per la misurazione costante dei principali parametri del processo depurativo. Tutte le linee biologiche, grazie alla strumentazione on-line installata, consentono inoltre il monitoraggio continuo e l’ottimizzazione dei processi; pompe di ricircolo dei fanghi attivi completamente aggiornate ;

completamente ; 7 sedimentatori secondari di cui 3 di nuova realizzazione dove i fanghi vengono separati dall’acqua depurata ;

di cui dove i fanghi vengono separati dall’acqua ; 9 linee di filtrazione terziaria , di cui 3 di nuova realizzazione , che affinano la rimozione finale di particelle solide residue;

, di cui , che affinano la rimozione finale di particelle solide residue; software per il comando e l’automazione dell’impianto aggiornati e dotati di una rete di comunicazione ad anello che dona ridondanza al sistema, assicurando la continuità della comunicazione anche in caso di guasto;

per il comando e l’automazione dell’impianto aggiornati e dotati di una rete di comunicazione ad anello che dona ridondanza al sistema, assicurando la continuità della comunicazione anche in caso di guasto; una nuova cabina elettrica e gruppo elettrogeno dedicati alle nuove sezioni dell’impianto.

Con l’attuale assetto

l’impianto verrà collaudato per una potenzialità di 140.000 Abitanti Equivalenti (AE)[4], rispetto ai precedenti 127.000. Grazie alle soluzioni adottate nel corso del cantiere, in particolare con la realizzazione del terzo nuovo sedimentatore, il depuratore potrà aumentare ulteriormente la propria potenzialità fino ad un massimo di 157.000 AE.

In questo modo si raggiunge l’obiettivo di migliorare la gestione dei reflui, in particolare quando si verificano picchi di portata e carico, come nel caso di forti precipitazioni.

La dotazione tecnologica rinnovata, inoltre, permette il corretto e costante funzionamento dei processi biologici alla base della depurazione, anche nei periodi in cui le temperature più basse possono incidere negativamente sulla loro efficacia.

Apparecchiature di ultima generazione

e sensori online all’avanguardia, associate ad un controllore di processo e all’esperienza del personale in servizio nell’impianto permettono infine di ottimizzare i consumi energetici. Stando infatti alle rilevazioni effettuate, se nel primo semestre dello scorso anno i consumi medi mensili dell’impianto si attestavano a 257.000 kWh, nello stesso periodo del 2023, a revamping completato, il fabbisogno energetico medio mensile cala a 180.000 kWh, pari ad una contrazione del 30%.

Viacqua continua così a depurare i reflui rispettando i più restrittivi parametri di legge per restituire all’ambiente acqua pulita.

Giuseppe Castaman

«Sull’impianto di Thiene – spiega il Presidente di Viacqua Giuseppe Castaman – sono stati realizzati investimenti non solo sul piano strutturale, ma anche mirati a migliorare l’efficacia depurativa e l’efficientamento energetico. Il depuratore rappresenta un sistema molto energivoro che può tuttavia essere gestito al meglio grazie all’installazione di macchinari e tecnologie a basso consumo, ma anche con soluzioni gestionali in grado di ottimizzare ogni passaggio migliorando la resa ed i consumi stessi. Il potenziamento complessivo del depuratore, nel medio e lungo termine, lo rende infine in grado di far fronte alle previsioni di crescita della popolazione dell’intera area servita.»

Giampi Michelusi

«Ringrazio Viacqua per l’importante investimento effettuato sull’impianto – è il commento del Sindaco di Thiene, Giampi Michelusi. Con l’avvenuto potenziamento della struttura, riqualificata e ammodernata, la numerosa popolazione del nostro territorio potrà beneficiare di un servizio ancora più performante dal punto di vista dell’efficienza, dell’affidabilità depurativa e della riduzione dei costi energetici. Una bella notizia per l’utente, i Comuni e per l’ambiente. Si tratta di un intervento strategico che ci permette di guardare con serenità allo scenario futuro in tema di politica ambientale e depurazione».

Massimiliano Bianco

«Grazie alle migliorie del revamping sul trattamento biologico e all’adozione del sistema GreenbassTM, tecnologia brevettata da Suez – spiega Massimiliano Bianco, amministratore delegato del Gruppo Suez in Italia. L’impianto garantisce elevate performance migliorando la qualità delle acque inviate allo scarico. L’intero lavoro è stato eseguito predisponendo opere per un futuro completamento dell’impianto alla potenzialità di progetto di 157.000 AE. Suez, presente in 40 paesi nel mondo, è leader nella gestione dei servizi idrici integrati e nella progettazione e realizzazione delle infrastrutture ad essi correlati. Questa grande esperienza di progettazione, realizzazione e gestione rende il gruppo Suez il partner ideale per le amministrazioni pubbliche che hanno la responsabilità di organizzare e rendere efficiente ed efficacie la gestione del Servizio».

Come funziona il processo di

depurazione di Viacqua?

Inquadra il qr code e guarda il video dedicato.

Il revamping del depuratore

“Astico” di Thiene

Inquadra il qr code e guarda la video sintesi dell’opera.

[1] Il revamping di un depuratore consiste nella ristrutturazione e nell’ammodernamento di strutture e impianti così da rispettare i più aggiornati requisiti di legge. Il revamping permette inoltre di potenziare un depuratore per trattare un maggior quantitativo di reflui in risposta al territorio servito.

[2] La denitrificazione è il processo finalizzato a rimuovere i composti dell’azoto. È un processo biologico svolto da specifici microrganismi decompositori che lavorano in carenza di ossigeno.

[3] Le soffianti sono costituite da pompe e compressori, collegate ad un’apposita rete di distribuzione dell’aria all’interno delle vasche e servono a mantenere in vita e far sviluppare i batteri che degradano la materia organica dei reflui, riducendola in sostanze e composti inorganici.

[4] Abitante Equivalente (AE), o carico organico specifico, rappresenta l’unità di misura basilare per il dimensionamento e la scelta dell’idoneo sistema di depurazione delle acque reflue domestiche e/o assimilate. Secondo la definizione che ne dà D.Lgs. 152/06 (c.d. Codice Ambiente) all’art.74, 1 AE corrisponde al carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.

Vicenza, 17 ottobre 2023

Fonte Viacqua