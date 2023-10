Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti progetto “Spazi Aperti”

Spazi Aperti, finanziato con il bando Habitat da Cariverona, è un ventaglio di azioni che l’Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti sta mettendo in campo per la tutela della biodiversità e il mantenimento di ecosistemi a elevato grado di naturalità.

Numerosi i soggetti partner coinvolti, molti gli appuntamenti anche per i cittadini. Il prossimo incontro avrà luogo al Circolo Operaio di San Vito di Leguzzano, giovedì 19 ottobre alle 20.30. Il relatore Dott. Michele Maria Franceschi parlerà di Poie e falchetti, tra leggenda e scienza.

CONOSCERE E RECUPERARE L’EQUILIBRIO NEGLI AMBIENTI NATURALI

ECCO IL PROGETTO SPAZI APERTI

Il paesaggio del territorio dell’ è un complesso mosaico dove per secoli uomo e natura si sono contesi ogni spazio utile per la sopravvivenza delle comunità locali. L’industrializzazione ha portato aun abbandono di queste terre “faticose” e di conseguenza anche l’equilibrio costruito in tanto tempo si è andato disgregando.

Il bosco è progressivamente avanzato, anche con l’ingresso di specie forestali pioniere e la comparsa di boschi di neoformazione, a danno delle superfici prima lavorate e dei pascoli. Si stima che questi ultimi abbiano avuto una diminuzione del 44% negli ultimi 13 anni e che la biodiversità specifica si sia fortemente contratta. A ciò si aggiunge che le aziende agricole ancora presenti soffrono di una frammentazione fondiaria che rende difficile preservare in modo organico il territorio.

Da questi cenni che preludono in realtà a un discorso molto articolato e complesso sull’argomento, si comprende come sia necessario agire su molti fronti per invertire la rotta del degrado e dell’impoverimento naturale dei territori montani locali.

Alcuni esempi:

rapporto stretto di collaborazione tra i soggetti pubblici e privati per la gestione dei prati-pascoli .

. raccolta delle informazioni territoriali e analisi floro-vegetazionale su prati e pascoli con e senza intervento antropico

su prati e pascoli con e senza intervento antropico recupero e miglioramento dei terreni malghivi e di prati e pascoli e creazione di una banca dati e della carta della vocazione foraggera e della logistica del pascolo

e di prati e pascoli e creazione di una banca dati e della carta della vocazione foraggera e della logistica del pascolo creazione della piattaforma virtuale della Banca del fieno e istituzione del Fondo per il miglioramento dei prati da sfalcio

e istituzione del Fondo per il miglioramento dei prati da sfalcio creazione del Centro Studi per la Biodiversità delle Piccole Dolomiti vicentine nel Giardino Alpino San Marco

vicentine nel Giardino Alpino San Marco formazione di tecnici che operano negli enti locali sulla difesa della biodiversità e permettono la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della biodiversità delle Piccole Dolomiti vicentine

che operano negli enti locali sulla difesa della biodiversità e permettono la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della biodiversità delle Piccole Dolomiti vicentine networking su esperienze similari nell’arco alpino e studio sulle potenzialità e promozione di una filiera sostenibile del latte e della carne delle Piccole Dolomiti vicentine

Spazi Aperti

A queste istanze risponde il progetto Spazi Aperti, un investimento complessivo di 550 mila euro di cui 380 milafinanziati da Cariverona nell’ambito del bando Habitat e il resto dai comuni dell’Unione.

Accanto alle azioni per così dire “interne” tra i soggetti coinvolti, è in programma una rassegna di attività pubbliche di divulgazione che prevede conferenze, escursioni, attività formative per le scuole (in aula e sul campo) e tavole rotonde.

Si tratta di un calendario con circa una ventina di appuntamenti, iniziati in questi giorni e che proseguiranno distribuiti nei mesi fino a luglio 2025.

Carlo Bettanin

“L’elemento che spesso fa la differenza nella qualità della vita delle persone è il radicamento e l’affezione che queste hanno verso i luoghi in cui vivono – dichiara Carlo Bettanin Presidente dell’Unione Montana – e il recupero della cura e la preservazione del territorio passa anche attraverso la conoscenza profonda dei meccanismi naturali e degli accordi che per secoli i nostri antenati hanno appreso e praticato. Una conoscenza che deve tornare a essere consapevolezza di tutti. È proprio questo l’obiettivo che Spazi Aperti si pone”.

Aderiscono a vario titolo, assieme all’Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti anche l’Università degli Studi di Padova dipartimento di agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente (dafnae); Socche alla croce – societa’ cooperativa sociale; Associazione Agritour; Pasubagria; Associazione Provinciale allevatori Vicenza; ColdirettiVicenza.

La parte di diffusione delle informazioni e di sensibilizzazione alla cittadinanza, sarà svolta a cura di Landes Group, Asd Le Guide, Cooperativa Ecotopia.

