Thiene, il 18 ottobre l’incontro: La libreria Indipendente Quivirgola

La Rete Bibliotecaria Vicentina propone ai Gruppi di Lettura e a tutta la cittadinanza interessata (e anche Thiene aderisce all’iniziativa) –Dietro le quinte, dentro le pagine-. Incontri per lettrici, lettori e gruppi di lettura molto curiosi, un ciclo di tre incontri itineranti per approfondire e conoscere la filiera del libro.

Il primo incontro si terrà a Thiene mercoledì 18 ottobre alle ore 20.30 nella Sala Riunioni della Biblioteca Civica dal titolo -La libreria Indipendente Quivirgola- Conversazione con Eleonora Zanrosso

La titolare della libreria “Quivirgola” di Schio racconterà che cos’è una libreria indipendente, come si distingue dalle altre, come sopravvive in un modo di piattaforme per l’acquisto on line, quali prospettive di collaborazione può mettere in atto con i Gruppi di Lettura.

Gli altri due incontri si terranno mercoledì 8 novembre alle 20.30 nella Biblioteca di Romano d’Ezzelino, Nel mondo dell’editing – Conversazione con Giulia Pretta. E mercoledì 29 novembre alle 18.00 nello Spazio Galla della Libreria Galla 1880 a Vicenza, La casa Editrice Indipendente Nottetempo – Conversazione con Andrea Gessner.

L’ingresso è libero

Thiene, 17 ottobre 2023

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa

Cos’è un Gruppo di Lettura?

E’ un gruppo di persone che di comune accordo si incontra regolarmente in un luogo per parlare di libri.

Desideri partecipare a un Gruppo di Lettura?

Qui puoi scoprire qual è il Gruppo di Lettura più vicino a te!

Visita il link: https://biblioinrete.comperio.it/home/gruppi-di-lettura/

Cos’è un Gruppo di Lettura?

E’ un gruppo di persone che di comune accordo si incontra regolarmente in un luogo per parlare di libri.

Fonte: Rete delle Biblioteche Vicentine