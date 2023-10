Short Track: i convocati in vista delle tappe di Coppa del Mondo

Undici gli azzurri convocati per il doppio impegno sul ghiaccio canadese della Maurice-Richard Arena. Il via venerdì per il primo appuntamento stagionale del circuito internazionale: in casa tricolore fari puntati su Pietro Sighel. Esordio per Oss Chemper e Previtali – Short Track

Prende il via venerdì a Montreal la stagione di Coppa del Mondo di short track con la prima delle due tappe in programma sul ghiaccio canadese della Maurice-Richard Arena.

Dopo un lungo percorso di preparazione è ora tempo di test e verifiche anche per la Nazionale italiana, giunta oltreoceano con un contingente di undici pattinatori.

I convocati

Questi i convocati dallo staff tecnico azzurro capitanato dal High Performance Director Kenan Gouadec e completato dall’head coach Maggie Qi e dai tecnici Derrick Campbell e Nicola Rodigari: Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle) al femminile, Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Davide Oss Chemper (Fiamme Gialle), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) al maschile.

Lo scorso anno furono sette i podi conquistati dall’Italia nel circuito di Coppa del Mondo: due con la staffetta femminile – di cui uno proprio a Montreal -, uno con la staffetta mista e quattro nelle distanze individuali. Tre top 3 individuali hanno portato la firma di Pietro Sighel, che resta l’osservato speciale in casa azzurra anche in questo inizio di stagione 2023-24.

Il trentino, campione europeo e mondiale sui 500 metri, si distinse lo scorso anno a Montreal centrando il terzo posto sulla distanza più breve. L’obiettivo per lui è provare a migliorarsi ancora mentre la squadra proverà a porre le basi per un’altra grande stagione da protagonista in un gruppo azzurro sempre più giovane. In Canada saranno infatti due i debuttanti nel circuito: Oss Chemper e Previtali.

Fonte FISG – Foto Credit ISU