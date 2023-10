Dei due equipaggi del “gatto col casco” in gara al recente Città di Bassano Storico, quello dei Pellizzari taglia il traguardo in terza posizione di classe – Scuderia Palladio Historic: Rally Città di Bassano

È stata una presenza ridotta all’osso, quella della Scuderia Palladio Historic al recente Rally Storico Città di Bassano con due soli equipaggi al via della gara che aveva validità, oltre che per il T.R.Z. della Seconda Zona, anche per il Trofeo Rally ACI Vicenza.

Renato e Nico Pellizzari

L’unico portacolori del “gatto col casco” a tagliare il traguardo di Piazza Libertà in centro a Bassano del Grappa è stato quello dell’Opel Kadett GT/e di Renato e Nico Pellizzari che hanno chiuso la gara al terzo posto della classe 2-2000 del 3° Raggruppamento, categoria che nel Nord Est è sempre molto frequentata e competitiva; nella classifica assoluta, padre e figlio si sono piazzati al tredicesimo posto.

Meno bene è andata a Stefano Sbalchiero, ritiratosi nel corso della seconda prova speciale alla guida della Fiat 127 Gruppo 2 condivisa con Miriam Iuretig.

Nel settore della velocità

in salita che sarà orfana della Salita del Costo a causa del recente annullamento, si risale agli ultimi impegni delle scorse settimane che hanno visto un attivissimo “Otto Von Ranap” al via della Coppa Faro, titolata Tricolore. Per lui la vittoria di classe la Fiat 128 Giannini rifacendosi della delusione della settimana precedente alla “Cividale – Castelmonte”. Nella classica udinese era in gara anche “PAC” che ha invece visto il traguardo alla guida della Lola T590.

Vicenza, 17 ottobre 2023

