Piovene Rocchette: arresto per detenzione ai fini di spaccio

I Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, traevano in arresto un cittadino albanese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I fatti

L’indagine sviluppata dalla Stazione Carabinieri di Piovene Rocchette trae origine nel luglio scorso. Allorquando una pattuglia della locale Stazione, impegnata in un servizio di straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Compagnia Carabinieri di Schio, nel transitare nei pressi di un esercizio pubblico di Piovene Rocchette, notava un cittadino albanese, conosciuto agli operanti, che brevemente si incontrava con un giovane, per poi allontanarsi. I militari di pattuglia decidevano di procedere al controllo del giovane che si era incontrato con il cittadino albanese, che veniva fermato a Cogollo del Cengio (VI).

Nel corso del controllo, il giovane veniva trovato in possesso di due involucri, per complessivi gr. 1,40, di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Cocaina che veniva sequestrata. Il possessore dello stupefacente veniva segnalato in Prefettura a Vicenza quale assuntore e contestualmente gli veniva ritirata la patente di guida.

All’esito della preliminare attività investigativa condotta dai Carabinieri, la Procura della Repubblica di Vicenza emetteva un decreto di perquisizione personale e locale a carico del cittadino albanese H.F. 44enne abitante a Piovene Rocchette, indagato per il reato di spaccio di stupefacenti.

Sabato 14 ottobre

I carabinieri davano corso ad un servizio finalizzato all’esecuzione del decreto di perquisizione. Quel pomeriggio, l’indagato veniva notato gravitare in vari esercizi pubblici tra Piovene Rocchette, Santorso e Schio, pertanto i militari decidevano di intervenire fermando il soggetto, a cui veniva notificato il decreto emesso dall’A.G. All’attività di perquisizione prendeva parte anche l’unità cinofila, con relativi conduttori, del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino.

L’attività di ricerca consentiva di rinvenire, all’interno dell’abitazione di residenza dell’indagato, un involucro contenente gr. 1 di cocaina, occultato all’interno di capi di abbigliamento nell’armadio della camera da letto. La perquisizione veniva poi estesa ad un’ulteriore abitazione intestata all’indagato, ma disabitata. Questo sempre nel comune di Piovene Rocchette. Perquisizione che consentiva di rinvenire più di un etto di cocaina, suddivisa in due sassi, artatamente occultata su di una tettoia.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, veniva arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Condotto in carcere a Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida da parte del Giudice Per Le indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica.

“Si rappresenta che le misure sono state adottate di iniziativa da parte del Comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

